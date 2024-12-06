快訊

愛到飛蛾撲火！「這些星座」一生轟轟烈烈…瓊瑤、中山美穗星座都上榜

快訊／日本女星中山美穗過世…倒臥家中浴室亡 享年54歲

專訪張艾嘉：曾一天吃十幾顆藥 直到學會用減法過日子

川普上任在即 NASA：阿提米絲登月計畫再延期

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）今天宣布，美國自1972年以來首度嘗試將太空人送回月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫將再延期。

路透社報導，由於美國總統當選人川普明年1月20日上任後可能帶來政策改變，未來2項已安排好的計畫也因而延後。

尼爾森在NASA總部舉行的記者會上表示，送太空人繞行月球並返航的阿提米絲任務將延後至2026年4月進行，後續以太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）太空船助太空人登月的計畫，則安排在隔年進行。

尼爾森說：「倘若SpaceX的登陸器準備妥當，我們計劃2027年中展開阿提米絲3號（Artemis III）任務。」

尼爾森還說，這將領先中國政府宣布要在2030年前登陸月球的目標。凸顯中美這2個世界太空強國在登月方面的競爭。

NASA在川普第一個總統任期內提出阿提米絲計畫，也是美國自阿波羅17號（Apollo 17）任務以來，首次讓太空人重返月球的旗艦計畫，預計到2025年共將斥資930億美元。

有別阿波羅任務，阿提米絲計畫還打算在月球上建立基地，這將替未來送太空人上火星的遠大目標打下基礎。

目前阿提米絲計畫已取得重要進展，像是2022年NASA使用巨型太空發射系統（SLS）火箭發射無人搭載的獵戶座（Orion）太空船，但也面臨多次延遲及成本上升挑戰。

每次發射SLS火箭約要價20億美元，加上研發過程中的巨額超支，使得川普的交接團隊顧問急欲重整阿提米絲計畫，並更專注於使用SpaceX星艦執行火星任務。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普上台對台關係投變數 賴總統：對美新政府有信心

前美國會幕僚：台應在川普上任百日內速拋能源合作

川普提名前參議員戴維裴度 擔任駐陸大使

前美聯邦參議員裴度 獲川普提名任駐中大使

相關新聞

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

即將上任的川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島(Turks and Caicos)、巴哈馬、巴拿...

下屆眾院共和黨較上屆減2席 川普推動政策恐受阻

在本屆國會的最後階段，共和黨在眾院的五席微弱多數已使得部分法案難以推動，而待明年1月的下屆國會開始，共和黨還將少掉兩席，...

川普提名金融科技CEO掌社安局 密州前眾議員龍恩擬任國稅局長

新聞周刊(Newsweek)5日報導，總統當選人川普提名金融科技暨付費服務平台費哲公司(Fiserv)執行長比西尼亞諾(...

川普提名前參議員戴維裴度 擔任駐陸大使

美國總統當選人川普持續揭曉人士任命，他於當地時間5日，在自家社交平台「Truth Social」上宣布，將提名前共和黨參...

前美聯邦參議員裴度 獲川普提名任駐中大使

美國總統當選人川普5日晚間在社群平台真實社群宣布，提名前任聯邦參議員普度（David Perdue）出任美國駐中國大使；...

川普新任命「AI與加密沙皇」 由馬斯克的好朋友出線

美國總統當選人川普在社群媒體平台Truth Social貼文，表示將任命Carft Ventures的創投企業家薩克斯（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。