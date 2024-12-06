快訊

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

12強賽／「忘了最重要的一壘」吉力吉撈曝賽後拔壘包過程

巴哈馬：川普團隊要求收留被驅逐移民 已予拒絕

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

大西洋島國巴哈馬今天表示，已拒絕美國總統當選人川普團隊的提議，巴哈馬不會收留被美國驅逐的移民；另外，墨西哥和巴拿馬也強調，只會接回本國公民。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普的團隊已經擬定一份國家名單，當無證件移民的祖國拒絕接受他們時，美方希望將這些移民驅逐到名單上的國家。

消息人士告訴NBC，美方考慮的國家包括巴哈馬、格瑞那達（Grenada）、巴拿馬及土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）。

但巴哈馬表示，「已審議並堅決拒絕」川普的計畫。川普在競選總統時，承諾要驅逐數百萬名無證件移民。

法新社報導，巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis）辦公室聲明表示，政府已收到川普政權交接團隊的提議，對方要求巴哈馬「接受（美國）驅逐他國移民的航班」。

聲明又說：「自從總理拒絕這項提議以來，沒有再與川普政權交接團隊進一步接觸或討論。」

中美洲國家巴拿馬外交部表示，未收到川普團隊的這類提議，無論是正式或非正式。

巴拿馬在聲明中指出：「更重要的是，根據國際法，我們沒有義務接收非巴拿馬籍的被驅逐人。」

土克凱可群島也表示，不會接受被驅逐的人。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）說，墨西哥與美國現任總統拜登政府有一項協議，根據內容，凡經由墨國進入美國且無證件的非墨西哥人，將被直接送回原籍國家，她希望川普政府繼續這樣做。

她說：「我們當然聲援所有人，但我們的主要職責是接收墨西哥人民，我們希望與川普政府達成協議，以防出現這類驅逐的情況。」

川普 美國大選

延伸閱讀

川普提名前參議員戴維裴度 擔任駐陸大使

前美聯邦參議員裴度 獲川普提名任駐中大使

川普新內閣對加密幣立場友善 比特幣漲破10萬美元大關

對中鷹派大將出線 納瓦羅回鍋貿易顧問

相關新聞

川普提名前參議員戴維裴度 擔任駐陸大使

美國總統當選人川普持續揭曉人士任命，他於當地時間5日，在自家社交平台「Truth Social」上宣布，將提名前共和黨參...

前美聯邦參議員裴度 獲川普提名任駐中大使

美國總統當選人川普5日晚間在社群平台真實社群宣布，提名前任聯邦參議員普度（David Perdue）出任美國駐中國大使；...

川普新任命「AI與加密沙皇」 由馬斯克的好朋友出線

美國總統當選人川普在社群媒體平台Truth Social貼文，表示將任命Carft Ventures的創投企業家薩克斯（...

美高級貿易顧問 川普將提名納瓦羅

川普班底再公布一人，納瓦羅（Peter Navarro）將被任命為高級貿易暨製造業顧問。他屬對華貿易強硬派，曾寫「致命中...

陸駐美大使謝鋒：關稅當武器 不能治百病

在拜登政府執政僅剩一個多月之際，中美貿易大小衝突不斷。針對美國近日再對大陸祭出新一波晶片禁令，大陸外交部副部長、新聞司司...

對中鷹派大將出線 納瓦羅回鍋貿易顧問

美國總統當選人川普5日任命知名經濟學家納瓦羅（Peter Navarro）為貿易暨製造高級顧問，象徵這位對中鷹派將重返川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。