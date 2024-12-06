聽新聞
0:00 / 0:00
川普提名前參議員戴維裴度 擔任駐陸大使
美國總統當選人川普持續揭曉人士任命，他於當地時間5日，在自家社交平台「Truth Social」上宣布，將提名前共和黨參議員戴維．裴度（David Perdue）擔任下一任駐華大使。
公開資訊顯示，裴度曾於2015年到2021年，擔任美國喬治亞州參議員，曾任美國參議院海權委員會主席，過去也是美國參議院軍事委員會成員。
值得注意的是，裴度對與中國大陸的關係和台灣問題均不陌生，據美國之音報導，裴度曾於2019年12月，在華盛頓的一個研討會上說，美中關係面臨滑入冷戰、兩國合作的兩種選擇，並指與中國大陸脫鉤將是「巨大的錯誤」。
不過，他當時也對中國大陸許多做法表達擔憂，例如強迫技術轉讓、盜竊知識產權，和在「一帶一路」戰略中的掠奪性做法及大陸的社會信用體系、新疆問題等。
裴度甚至曾於2018年訪問台灣。時任總統蔡英文在該年6月1日，於總統府會見了裴度，就裴度對台灣的支持表示感謝；當時，裴度重申了美國對《台灣關係法》的持續承諾，和訪問台灣是為了瞭解台灣的經濟，文化和軍事發展。
至於美國現任駐華大使伯恩斯，是於2022年1月底宣誓就職，同年3月5日抵達大陸開始履職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言