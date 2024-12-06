快訊

尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 南韓執政黨要求暫停履職

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣機密給中共 收賄184萬4人起訴

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

聽新聞
0:00 / 0:00

川普提名前參議員戴維裴度 擔任駐陸大使

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
前美國喬治亞州參議員帕度（David Perdue）將擔任下一任美國駐陸大使。（美聯社）
前美國喬治亞州參議員帕度（David Perdue）將擔任下一任美國駐陸大使。（美聯社）

美國總統當選人川普持續揭曉人士任命，他於當地時間5日，在自家社交平台「Truth Social」上宣布，將提名前共和黨參議員戴維．裴度（David Perdue）擔任下一任駐華大使。

公開資訊顯示，裴度曾於2015年到2021年，擔任美國喬治亞州參議員，曾任美國參議院海權委員會主席，過去也是美國參議院軍事委員會成員。

值得注意的是，裴度對與中國大陸的關係和台灣問題均不陌生，據美國之音報導，裴度曾於2019年12月，在華盛頓的一個研討會上說，美中關係面臨滑入冷戰、兩國合作的兩種選擇，並指與中國大陸脫鉤將是「巨大的錯誤」。

不過，他當時也對中國大陸許多做法表達擔憂，例如強迫技術轉讓、盜竊知識產權，和在「一帶一路」戰略中的掠奪性做法及大陸的社會信用體系、新疆問題等。

裴度甚至曾於2018年訪問台灣。時任總統蔡英文在該年6月1日，於總統府會見了裴度，就裴度對台灣的支持表示感謝；當時，裴度重申了美國對《台灣關係法》的持續承諾，和訪問台灣是為了瞭解台灣的經濟，文化和軍事發展。

至於美國現任駐華大使伯恩斯，是於2022年1月底宣誓就職，同年3月5日抵達大陸開始履職。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普新內閣對加密幣立場友善 比特幣漲破10萬美元大關

對中鷹派大將出線 納瓦羅回鍋貿易顧問

華爾街：美股年底還有高點 明年經濟成長將更強勁

川普提名金融學教授福肯德 擔任副財長

相關新聞

川普提名前參議員戴維裴度 擔任駐陸大使

美國總統當選人川普持續揭曉人士任命，他於當地時間5日，在自家社交平台「Truth Social」上宣布，將提名前共和黨參...

前美聯邦參議員普度 獲川普提名任駐中大使

美國總統當選人川普5日晚間在社群平台真實社群宣布，提名前任聯邦參議員普度（David Perdue）出任美國駐中國大使；...

川普新任命「AI與加密沙皇」 由馬斯克的好朋友出線

美國總統當選人川普在社群媒體平台Truth Social貼文，表示將任命Carft Ventures的創投企業家薩克斯（...

美高級貿易顧問 川普將提名納瓦羅

川普班底再公布一人，納瓦羅（Peter Navarro）將被任命為高級貿易暨製造業顧問。他屬對華貿易強硬派，曾寫「致命中...

陸駐美大使謝鋒：關稅當武器 不能治百病

在拜登政府執政僅剩一個多月之際，中美貿易大小衝突不斷。針對美國近日再對大陸祭出新一波晶片禁令，大陸外交部副部長、新聞司司...

對中鷹派大將出線 納瓦羅回鍋貿易顧問

美國總統當選人川普5日任命知名經濟學家納瓦羅（Peter Navarro）為貿易暨製造高級顧問，象徵這位對中鷹派將重返川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。