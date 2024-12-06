川普提名前參議員戴維裴度 擔任駐陸大使

美國總統當選人川普持續揭曉人士任命，他於當地時間5日，在自家社交平台「Truth Social」上宣布，將提名前共和黨參議員戴維．裴度（David Perdue）擔任下一任駐華大使。

公開資訊顯示，裴度曾於2015年到2021年，擔任美國喬治亞州參議員，曾任美國參議院海權委員會主席，過去也是美國參議院軍事委員會成員。

值得注意的是，裴度對與中國大陸的關係和台灣問題均不陌生，據美國之音報導，裴度曾於2019年12月，在華盛頓的一個研討會上說，美中關係面臨滑入冷戰、兩國合作的兩種選擇，並指與中國大陸脫鉤將是「巨大的錯誤」。

不過，他當時也對中國大陸許多做法表達擔憂，例如強迫技術轉讓、盜竊知識產權，和在「一帶一路」戰略中的掠奪性做法及大陸的社會信用體系、新疆問題等。

裴度甚至曾於2018年訪問台灣。時任總統蔡英文在該年6月1日，於總統府會見了裴度，就裴度對台灣的支持表示感謝；當時，裴度重申了美國對《台灣關係法》的持續承諾，和訪問台灣是為了瞭解台灣的經濟，文化和軍事發展。

至於美國現任駐華大使伯恩斯，是於2022年1月底宣誓就職，同年3月5日抵達大陸開始履職。