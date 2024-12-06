前美聯邦參議員普度 獲川普提名任駐中大使
美國總統當選人川普5日晚間在社群平台真實社群宣布，提名前任聯邦參議員普度（David Perdue）出任美國駐中國大使；川普說，普度將有助於落實他維持區域和平的戰略，也能助他建立有成效的、與中國大陸領導人們的工作關係。
川普表示，普度已經接受提名，將出任他的駐北京大使；川普形容，普度為世界500強企業的執行長，擁有40年國際貿易經驗，也曾擔任美國聯邦參議員，會以其非凡的專業來協助建構對中關係。
川普說，普度曾定居於香港和新加坡，在亞洲和中國大陸的工作占據了他多數職涯；當普度進入參議院，是唯一一位同時參加外交與軍事委員會的共和黨議員；川普稱普度為他忠誠的支持者與朋友。
普度2015年代表喬治亞州進入聯邦參議院，2022年尋求連任失敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言