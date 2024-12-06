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川普新任命「AI與加密沙皇」 由馬斯克的好朋友出線

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統當選人川普宣布，將任命Carft Ventures的創投企業家薩克斯（David O. Sacks，見圖）擔任「白宮人工智慧（AI）與加密沙皇」。圖／取自網路
美國總統當選人川普宣布，將任命Carft Ventures的創投企業家薩克斯（David O. Sacks，見圖）擔任「白宮人工智慧（AI）與加密沙皇」。圖／取自網路

美國總統當選人川普在社群媒體平台Truth Social貼文，表示將任命Carft Ventures的創投企業家薩克斯（David O. Sacks）擔任「白宮人工智慧（AI）與加密沙皇」。

川普表示，薩克斯「將負責法律框架，以便讓加密產業獲得其一直要求的明確度，並且能夠在美國興旺。」

「AI與加密沙皇」是川普新設立的職位，要凸顯他打算加速這兩項產業的發展。

川普周四貼文表示：「大衛（薩克斯）將指導AI和加密貨幣的政府政策，這兩項領域對美國未來競爭力至關重要。大衛將著重於讓美國在這兩項領域成為明顯的全球領導者。」川普說，薩克斯也將領導總統科學與科技顧問委員會。

比特幣價格在5日衝破10萬美元大關後，一度短暫重挫約7%，盤中最低跌至92,144美元，但目前又回升至98,431.86美元。在5日激勵比特幣的利多消息是，川普提名對加密貨幣友善的Patomak全球合夥公司執行長艾特金斯（Paul Atkins）擔任美國證管會（SEC）主席。

最新提名薩克斯，凸顯出川普正把他在矽谷最具影響力之一的支持者與募款人士，安排為政府要角。在川普向科技產業界募款的過程中，薩克斯扮演了重要推手角色，包括他6月時在舊金山家中主辦一場募款活動。薩克斯也與副總統當選人萬斯（JD Vance）的關係密切。萬斯原本是創投人士，後來轉任俄亥俄州參議員。

新設立的「加密沙皇」職位預料協助川普履行鬆綁加密貨幣產業監管措施的競選承諾。這一職位預期將讓加密貨幣提倡者有直接管道可和白宮溝通，而加密沙皇也將擔任川普、國會與聯邦機構之間的聯絡管道，這些聯邦機構涉及處理加密貨幣事宜，包括SEC和商品期貨交易委員會（CFTC）。

在白宮AI與加密沙皇的職位上，薩克斯除了將投入加密貨幣產業的法律框架外，還將協助川普在AI這塊新興領域留下政績。薩克斯將站在決定美國聯邦政府如何採納和規範AI使用的最前線，此時這項技術的先進程度和消費者的採用，帶來了廣泛益處，但也引發了有關國安、隱私、就業和其他面向風險。

薩克斯預料將與全球首富馬斯克密切合作。薩克斯是馬斯克老戰友，曾在電子支付業者PayPal成立初期與馬斯克一起擔任高層主管，也是馬斯克斥資440億美元收購推特的投資人之一。馬斯克現在也涉足AI領域，擁有自己的公司xAI和名為Grok的聊天機器人，這些行動讓他與各家矽谷巨擘形成競爭關係，而他因為與川普交好，又在即將上任的政府中擁有重大影響力。

最新人事任命案不會強迫薩克斯必須剝離或公開揭露自己的資產。和馬斯克一樣，薩克斯將是特殊的政府雇員，每年最多服務130天，無論是否有薪酬。然而，特殊政府雇員必須遵守利益衝突規定，這代表薩克斯將必須在可能影響他持股的事務中迴避。

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