川普對陸關稅計畫 脫鉤效果存疑 因有個640億美元的問題沒解決

川普承諾最早下個月一任就立即對所有來自中國的進口商品加徵10%關稅。彭博資訊報導，這可能很難完全實現，因為由於稅務漏洞和對實際來自中國的商品數量低估，價值數百億美元的商品可能會逃過關稅。

近年來，一些專家指出，美國和中國的貿易數據差異不斷擴大，他們相信有三個成因，一是關稅「小額豁免」，二是渴望降低關稅負擔的美國進口商少報進口額，三是希望退稅最大化的中國出口商虛報出口額。

這種反常現象自2020年初開始出現在全球貿易數據中，當時中國開始表示其向美國出口的商品數額超過了美國從中國進口的商品數額。此後這一缺口穩步擴大，今年前10個月接近640億美元，有望超過去年創下的紀錄。

其結果是不僅價值數百億美元的出口可能會避開川普的關稅，而且美國的數據淡化了美國企業和消費者對中國的貿易依賴程度。

美企為避稅短報進口

美中經濟與安全審查委員會最近一次給國會的報告中寫道，「扭曲的貿易數據可能阻礙美國決策者設計有效貿易和供應鏈政策」。

出席該委員會聽證會的Absolute Strategy Research新興市場經流學家Adam Wolfe表示，美國去年的中國進口商品少報大約20%-25%。他估計去年有高達1,600億美元的中國進口商品沒有被計算在內，主要是因為美國進口商通過少報或誤報採購量來逃避關稅。

小額豁免

造成數據差異的另一因素是「小額豁免」規則，這意味價值低於800美元的商品不會被美國計算在內或被徵關稅。根據美國海關和邊境巡邏隊的預估，今年前9個月美國消費者和公司利用這一規則從全球進口了價值約480億美元的商品。

其中很大一部分可能來自像Shein和Temu這樣的低成本購物平台，這兩年它們在美國市場成長強勁。

中國數據顯示，今年前10個月有超過170億美元的低價商品輸往美國，高於2023年全年總量。在「黑五」促銷的推動下，11月Shein和Temu的美國銷售和客戶數都達到創紀錄新高。

分析消費者銀行卡交易的Bloomberg Second Measure數據顯示，11月Temu在美國的銷售比去年同期勁增31%，Shein銷售額增加20%。

拜登政府9月份表示將縮小這個稅務漏洞，但至今沒有就何時或如何縮小發布任何細節，目前還不清楚川普上台後這種做法是否會繼續。

根據野村經濟學家的研究，在中國對美出口中，「小額豁免」商品占11%。該機構本周預測，如果完全禁止「小額豁免」規則，中國對美出口將受到1.3個百分點的衝擊，中國GDP恐怕也會受到小幅拖累。

陸企為退稅虛報出口

對貿易數據差異的另一種解釋是中國虛報數據。聯準會經濟學家在2021年報告中指出，中國公司虛報出口以獲得更高的退稅。

根據官媒報導，從2020年3月到2021年底，中國超過9萬家企業獲得總計近380億元人民幣的出口退稅。中國政府上月採取行動限制了退稅額，取消銅和鋁的退稅，降低部分成品油、太陽能、電池和非金屬礦產品的退稅。

鑽了空子沒脫鉤

彭博經濟研究的數據顯示，雖然美國和中國都報告貿易多元化，美國仍然是中國附加值製造業出口的最大單一目的地。

綜合來看，認為美國對中國貿易依賴度降低的說法並不成熟。Absolute StrategyResearch的Wolfe表示，「美國並沒有以任何重大方式與中國脫鉤，更高的關稅可能導致鑽空子出現，但不是真正脫鉤」。