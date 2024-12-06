川普提名金融學教授福肯德 擔任副財長
美國總統當選人川普已選擇在他第一任期執行新冠紓困計畫的金融學教授福肯德（Michael Faulkender），擔任財政部副部長，擔任美國財政部長提名人貝森特（Scott Benssent）麾下的「二把手」。
川普4日在自家社群媒體平台Truth Social表示：「麥克（Michael Faulkende）是知名的經濟學家與政策執行者，將推動我們的美國優先議程。」「他會協助財長提名人貝森特為全體美國人民帶來偉大的經濟繁榮，從而開啟美國全新的黃金年代。」
福肯德在美國優先政策研究所任職，幾乎肯定能進入川普新政府，他在馬里蘭大學的學術研究聚焦於企業資本結構、流動性以及主管薪酬。在川普的第一任期時，他在財政部擔任負責經濟政策的助卿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言