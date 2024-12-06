陸駐美大使謝鋒：關稅當武器 不能治百病

在拜登政府執政僅剩一個多月之際，中美貿易大小衝突不斷。針對美國近日再對大陸祭出新一波晶片禁令，大陸外交部副部長、新聞司司長華春瑩四日晚間在社交媒體X上連發三篇貼文，諷刺美方「小院高牆」。與此同時，美國國會正醞釀取消大陸「永久正常貿易關係地位」，大陸駐美國大使謝鋒強調，關稅武器化不可能包治百病，孤立大陸只會自我孤立。

美國政府二日向大陸半導體業祭出三年內的第三波管制措施，一四○間陸企被列入出口黑名單。華春瑩四日在社群的第一篇貼文稱，這又是美國的「公平競爭」，「就像邀請一位頂級網球選手參加美國公開賽決賽，卻試圖剝奪他或她的球拍和鞋子」。

華春瑩在第二篇貼文附上一張諷刺插畫，嘲諷美國政府在晶片領域「小院高牆」，貼文寫道：「美國憑什麼認為自己有權剝奪中國或其他國家正當發展的權利？」並指「歷史已經反覆證明，開放帶來進步，而孤立導致落後。」第三篇貼文則附上一段大陸科學技術成就短片，指「那些殺不死你的，只會讓你變得更強大。」

另外，大陸駐美大使謝鋒三日在美國中國總商會芝加哥分會年會演講時強調，關稅武器化不可能包治百病，取消大陸「永久正常貿易關係地位」將動搖全球貿易體系的根基。