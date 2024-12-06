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美高級貿易顧問 川普將提名納瓦羅

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

川普班底再公布一人，納瓦羅（Peter Navarro）將被任命為高級貿易暨製造業顧問。他屬對華貿易強硬派，曾寫「致命中國」一書，並在川普第一任期時擔任白宮貿易顧問。納瓦羅也是被大陸公開制裁的美國高官之一。

川普四日在社交媒體Truth Social寫道，在他第一任期時，很少人能比納瓦羅更有效或堅決地執行其兩項神聖任務，分別是買美國貨，雇美國人，「他的使命將是幫助成功推進和傳達川普的製造業、關稅和貿易議程」。

川普還讚揚納瓦羅當年幫助他重新就北美自由貿易協定和韓美自由貿易協定等不公平貿易協議談判，並快速推動其每一項關稅和貿易行動。

綜合外媒報導，七十五歲的納瓦羅曾是加州大學爾灣分校經濟與公共政策教授，與美國主流經濟學者的看法不同。他是著名的對華貿易強硬鷹派，曾在共和黨全國代表大會期間批評中國不按世界貿易組織的規則行事，主張美國要對中國採取高關稅制裁。

在川普第一任期，納瓦羅曾擔任貿易顧問。他呼籲對中國貿易採強硬路線，還曾主張華府應停止提及「一個中國」政策。支持強制剝離或封殺字節跳動的TikTok。他曾訪問台灣，提議加強與台灣的關係。

北京當局曾宣布制裁納瓦羅等廿八名美國人。大陸外交部稱，川普政府中的這些人「策畫、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係」。

川普 美國大選

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