對中鷹派大將出線 納瓦羅回鍋貿易顧問

美國總統當選人川普5日任命知名經濟學家納瓦羅（Peter Navarro）為貿易暨製造高級顧問，象徵這位對中鷹派將重返川普政府，另一位川普倚重的貿易顧問賴海哲（Robert Lighthizer），入閣機率則愈來愈低。

川普在自家社群平台Truth Social宣布，納瓦羅的任務將是成功推動與傳達政府的製造、關稅及貿易議程，將倚重納瓦羅「廣泛的白宮歷練」、以及他的「政策分析與媒體技能」。

納瓦羅曾在川普第一任期擔任白宮貿易顧問，為川普政府對陸貿易政策核心推手，曾指控中國大陸操控匯率與濫用貿易政策，傷害美國。川普說，在他第一任期時，很少人能比納瓦羅更有效或堅決執行其兩項神聖規則：「購買美國貨、僱用美國人」（Buy American, Hire American）。

他曾是加州大學爾灣分校的經濟與公共政策教授，與美國主流經濟學者看法不同。納瓦羅是出名的對中貿易強硬派，曾在共和黨全國代表大會期間批評中國不按世界貿易組織（WTO）規則行事，他主張美國要對北京祭出高關稅制裁。