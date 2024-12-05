快訊

獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

周董太狂！大巨蛋「前輩」林家正也暈倒 台下大咖星光熠熠

明水氣增多降雨熱區擴大 這天再迎冷氣團探低溫！1圖看溫度變化

美眾議院席次底定 共和黨保有微弱多數「220比215」

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），美國聯邦眾議院最後一個席位由民主黨人在加州奪下。圖／新華社
據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），美國聯邦眾議院最後一個席位由民主黨人在加州奪下。圖／新華社

據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），美國聯邦眾議院最後一個席位由民主黨人在加州奪下。新一屆國會任期明年一月開始後，共和黨在眾議院將以220席對215席，保有微弱多數優勢。

路透社報導，11月大選美國向右傾。隨著民主黨在總統大選中落敗，聯邦參議院變天，加上共和黨在眾議院保有微弱多數，總統當選人川普下個月再度入主白宮之際，他所屬的共和黨將掌控國會兩院。

由於川普欽點3名共和黨籍眾議員加入新政府，明年1月國會開議時，本已掌控眾院的共和黨，在完成補選前，至少有一段時間其優勢會縮小為217席對215席。

川普挑選2名佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）、蓋茲（Matt Gaetz）分別出任國家安全顧問和司法部長，蓋茲於消息公布後辭去眾議員職務，但後來退出遴選；川普並且延攬共和黨籍眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）出任聯合國大使。

共和黨團本週制定計畫，目標於新國會甫開議就要劍及履及推動川普施政理念。

川普選戰期間提出範圍廣泛的政策主張，包括全面性新關稅、大規模驅逐無證移民、鬆綁能源產業的限制、延長他第一次執政期間實施的減稅政策等。

國會共和黨領袖表示，他們可能會先推動邊界安全、能源和國防計畫，然後處理減稅議題。

共和黨 川普 民主黨 白宮 美國大選

延伸閱讀

洛杉磯庇護城市條例通過 禁用市資源執行聯邦移民法

強美元 讓金融業實力更壯大

中研院院士吳玉山：川普主義超越川普 台灣與盟邦是最大受害者？

「川普2.0」效應席捲而來 看懂2025經濟新變局

相關新聞

美眾議院席次底定 共和黨保有微弱多數「220比215」

據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），美國聯邦眾議院最後一個席位由民主黨人在加州奪下。新一屆國會任期明...

馬斯克將上任政府效率部 OpenAI執行長掛保證「不會濫用職權」

美國人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼今天表示，他有信心億萬富豪馬斯克不會利用和總統當選人川普的密切關係傷害商...

中美第二輪貿易戰恐開打 紐時：北京已做好準備

美國候任總統川普日前宣布上任後將對中國加徵關稅。紐約時報4日指出，北京過去努力在製造業、電動車上拓展市場，並在部分領域減...

共和黨在眾院僅有微弱優勢 為川普執政百日增添變數

加州第13國會選區民主黨候選人格雷在3日晚間確定擊敗現任共和黨籍聯邦眾議員杜瓦迪後，2024年的大選塵埃落定，而眾院的席...

「致命中國」作者、對中鷹派納瓦羅 川普任命高級貿易顧問

總統當選人川普4日任命知名經濟學者納瓦羅(Peter Navarro)為「高級貿易及製造顧問」一職。納瓦羅曾在川普第一任...

想要官位但未角力 賴海哲入閣落空 恐影響貿易政策落實

前美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)多年來與總統當選人川普關係密切，原本被看好可望出任財政部長或商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。