馬斯克將上任政府效率部 OpenAI執行長掛保證「不會濫用職權」

美國人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼今天表示，他有信心億萬富豪馬斯克不會利用和總統當選人川普的密切關係傷害商業競爭對手，並稱這行為「極不符合美國精神」。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）預計在即將上任的川普政府中執掌新設的「政府效率部」（Department of Government Efficiency），令外界擔憂他是否會利用職權偏袒自家企業引發熱議。

阿特曼（Sam Altman）在「紐約時報」（New York Times）舉辦的「交易錄峰會」（Deal Book Summit）上回應此事。他說：「或許我的想法最後有可能是錯的，但我相當堅信馬斯克會做對的事，利用政治權力傷害競爭對手並讓自家企業受益，這極不符合美國價值觀。」

阿特曼還說，縱使「他有許多讓人不喜歡的地方…這麼做我認為將嚴重違背他自己非常珍視的價值觀，所以我對此不太擔心」。

身為OpenAI聯合創辦人的馬斯克目前已退出公司，正與OpenAI和微軟（Microsoft）訴訟，並聲稱他們偏離了這個計畫最初非營利的使命。

據「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，馬斯克創立的人工智慧新創公司xAI估值達500億美元（約新台幣1.6兆元），是全球最有價值的新創公司之一。