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中美第二輪貿易戰恐開打 紐時：北京已做好準備

中央社／ 台北5日電
美國總統當選人川普。圖／美聯社
美國總統當選人川普。圖／美聯社

美國候任總統川普日前宣布上任後將對中國加徵關稅。紐約時報4日指出，北京過去努力在製造業、電動車上拓展市場，並在部分領域減少對美依賴，顯示中國已做好準備面對貿易戰。

川普11月25日宣布，上任第一天將簽署行政命令，對自墨西哥、加拿大進口的所有商品徵收25%的關稅，並對來自中國的商品額外加徵10%的關稅。

不過，紐約時報指出，中國早已做好準備與川普新政府交戰，中國製造業規模已超過美國、德國、日本、韓國和英國的總和，並生產一些世界上最先進的技術設備。

報導提到，美國通用汽車4日表明，今年10至12月的中國業務將計提逾50億美元（約新台幣1619億元）的特別損失，其中包括資產減值損失和工廠關閉等費用。

2017年，通用汽車和福斯汽車的在中合資企業為爭奪中國市場領導地位，展開爭奪戰，中國本土品牌則被落在後頭。如今，曾在中國銷量名列前茅的凱迪拉克、雪佛蘭都落在20名之後，中國本土品牌比亞迪則成為中國最暢銷的品牌，且持續擴大海外市場。

報導分析，中國對進口的大型汽車和休旅車徵收高達100%的關稅，而僅對中國製造商生產的電動汽車徵收13%的稅，幫助本土企業獲得優勢；而且中國逾半消費者目前都選擇電池電動車或插電式混合動力汽車（PHEV），也導致美國公司生產的汽車銷量大幅下降。

此外，在半導體以外的其他領域，中國也逐漸減少對美國的依賴。中國半導體行業協會、中國汽車工業協會以及中國互聯網協會等3日相繼發表聲明，呼籲中國企業謹慎採購美國晶片。

前環球時報總編輯胡錫進表示，8年前，這樣的聲明是不可想像的。中國晶片產業現在比8年前更強大了，所以可以發表如此強烈的聲明。

另外，中國商務部3日發表聲明，禁止向美國出口4種主要在中國開採或加工的關鍵礦產。報導指出，相比中國在2010年對日本實施為期2個月稀土金屬出口禁運時是在完全保密的情況下進行，此次聲明也凸顯中國公開而且直接對抗外國貿易夥伴的意願。

報導指出，中美貿易增長迅速，中國從美國每購買價值1美元的商品，就向美國出售價值4美元的商品，一邊倒的比例轉化為巨大的美國貿易逆差；而中國在製成品方面的總體貿易順差（主要但不完全是對美貿易）更是相當於中國整體經濟產出的1/10，創造數以百萬的就業機會。這也意味著在貿易戰中，中國可能比美國損失更大。

北京 川普 紐約時報 美國大選

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