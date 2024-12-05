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川普點名前中東談判老將柏勒 出任人質事務特使

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統當選人川普今天宣布，第2任期將派前中東談判代表柏勒（Adam Boehler）出任總統特使，主掌人質事務。柏勒曾任「亞伯拉罕協議」談判首席並代表美方與塔利班談判。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，總統特使雖具大使級別，但不需經參議院人事審查。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文表示，柏勒是「亞伯拉罕協議」（AbrahamAccords）談判團隊首席。這份協議於2020年簽署，讓以色列、巴林和阿拉伯聯合大公國建立起外交關係。

川普也指出，在他的第1任期中，柏勒曾代表美方與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）談判並達成協議，塔利班同意停止對美國駐阿富汗部隊的所有攻擊，換取美軍承諾撤離阿富汗。

川普在貼文中寫道：「柏勒深知，至少在川普擔任美國總統時，沒有任何國家比美國強大。柏勒將全力以赴，把我們偉大美國的公民帶回家。」

柏勒在2019年至2021年間，還曾擔任美國國際開發金融公司（DFC）執行長。DFC是川普於第1任期時成立的聯邦開發金融機構。

佛里基金會（Foley Foundation）2024年報告指出，目前已知有數十名美國人遭不當關押在16個國家，其中7人被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）關押在加薩走廊，包括生還者與遇難者。

佛里基金會是為了紀念2014年在敘利亞被伊斯蘭國（ISIS）綁架並殺害的獨立記者佛里（James Foley），而成立的倡議組織。

該基金會發現，2023年至2024年間，美方在營救遭不當關押的美國人方面取得「重大進展」，但恐怖分子挾持人質事件卻顯著增加。

川普 美國大選

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