蘇利文準備交接 籲美擴大國防生產、避免對中開戰

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日在智庫呼籲美國持續擴大國防生產，他重申避免美中開戰的立場，並說，「跟中華人民共和國這樣的國家、這樣的軍隊打仗，都將導致彈藥庫存很快告罄。」

蘇利文明年1月將卸任國安顧問，他4日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）談強化美國國防工業基礎，建議下任政府持續此政策。

談到中國大陸與解放軍，蘇利文表示，中方國防預算逐年增長，緊追美國，他們的國營企業與解放軍緊密配合，快速擴大生產之外，還提高研發能力（不只是竊取技術，複製開發新系統）；美國必須非常重視中方的整體國防工業實力。

此外，蘇利文提到，報載解放軍內部的腐敗問題，可能影響其實際防禦能力，加上中方的系統開發與操作人力資質有限；相對地，蘇利文稱美國在軍事能力的開發仍占優勢，人才也是美國的強項，美國當前的目標就是努力維持優勢，且不只是在戰時擁有大量生產的能力，而是在衝突發生前做好準備。

蘇利文重申「避免美中全面開戰」的立場，他說，但願不要（God forbid）兩國最終開戰，「與中華人民共和國這樣的國家、中華人民共和國這樣的軍隊打仗，都將導致彈藥庫存很快告罄。」

俄烏戰爭持續三年多，是蘇利文任內的重要問題，他說，中國大陸、俄羅斯、北韓與伊朗在這段期間內交流軍事發展能力，中國大陸的軍民兩用技術流向俄羅斯，莫斯科也回敬中方若干軍事能力；在伊朗的協助下，俄國正推動自製無人機；北韓軍人投入俄烏戰場，莫斯科對平壤提供軍事技術。

蘇利文表示，這意味著美國必須強化在軍事能力的領先地位，也要加強與盟友夥伴的協作，以確保集體的國防工業實力超越美國的競爭對手與敵人。

此外，南韓剛剛歷經6小時的戒嚴，其政治效應還在發展，蘇利文表示，美國事前不知，南韓總統尹錫悅的做法讓美國非常擔心，所幸南韓國會依其憲法程序解嚴；他說，美國想看到的是南韓民主體系運作順暢。

蘇利文表示，南韓的民主強大且具有韌性，美國將公開支持南韓捍衛民主，也會持續與南韓政府往來，以強化延續民主的重要性。