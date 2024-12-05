川普公布反監管大將為美國證管會下任主席人選
美國總統當選人川普周三（4日）挑選保守派律師艾金斯（Paul Atkins）接任下一任美國證管會（SEC）主席，共和黨籍的艾金斯曾在布希政府時期擔任SEC委員。道瓊社說，他是一位對監管持懷疑態度的人物，預期將致力減少監管，約束SEC的執法部門。
艾金斯在國會和華爾街都相當有名，先前擔任SEC委員時，就有時會反對一些他認為不必要的繁瑣監管措施。如果他經法定程序確認接掌SEC，預料不會廢除證管會核心的投資人保護措施，但可能會重新審視或修改SEC在拜登政府時期的許多其他措施。
川普周三在他的社群媒體平台Truth Social上寫道，「保羅（艾金斯的名字）是一位在常識性監管方面經驗豐富的領導者」，「他也認同，數位資產和其他創新對於讓美國變得空前偉大，至關重要」。
道瓊社報導，艾金斯曾對SEC打擊加密貨幣公司的行動提出質疑，並且可能會對該市場採取較為友好的態度，這與川普對加密幣產業近來的好感一致。許多其他共和黨人，也希望SEC能夠以比拜登時期更為友好的態度，來對待加密貨幣市場。
比特幣價格在這項人事安排公布後，上漲約3%至98,800美元左右。
川普同日還宣布將由斯萊特（Gail Slater）領導司法部的反壟斷部門。斯萊特曾在川普第一個任期的國家經濟委員會工作，後來在副總統當選人范斯擔任參議員期間，為范斯提供諮詢。
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