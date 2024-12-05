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要被換掉了？川普防長人選赫塞斯：我會拚死奮鬥不退縮

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫塞斯涉嫌性侵、酗酒等醜聞，爭議頻傳。法新社
美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫塞斯涉嫌性侵、酗酒等醜聞，爭議頻傳。法新社

美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫塞斯（Pete Hegseth）涉嫌性侵、酗酒等醜聞，爭議不斷，近日有消息指川普有意撤換並考慮由佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）取代。對此，赫塞斯4日接受保守派電台主持人凱莉（Megyn Kelly）訪問時聲稱，川普當天曾向他保證，將繼續支持他的提名，他也說將「拚死奮戰」爭取參議院支持。

CNN報導，赫塞斯表示，川普在與他通話時說，「我支持你。這是一場戰鬥，他們正在攻擊你。上吧！」他強調，川普的話讓他感到信心十足，並決心為提名而奮戰。

赫塞斯醜聞連環爆，除了曾涉嫌性侵，最近還被爆出有酗酒問題，他向凱莉說，他沒有直接回應這些指控，因為不想回應不值得回應的事，不過他也坦言，計畫會進行更多表態，是時候說出真相。

赫塞斯強調，「我們會拚死奮戰，沒有理由退縮。為什麼要退縮？」並重申，「我從未有過飲酒問題。」將繼續努力向外界證明自己清白。

川普 美國大選

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