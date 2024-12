曾與小笠原欣幸筆戰台灣國防 傳柯伯吉獲薦出任美防長

華盛頓郵報今天報導,川普防長人選引發爭議後,前國防官員柯伯吉浮上檯面,成為掌五角大廈的可能人選。今年4月才訪台的柯伯吉在社群媒體非常活躍,推文要求台灣軍備應達GDP5%,也曾就相關議題與日本學者小笠原欣幸交鋒。

「華爾街日報」(The Wall Street Journal)昨天才引述知情人士報導,美國總統當選人川普(DonaldTrump)正考慮「換將」,以佛羅里達州州長迪尚特(Ron DeSantis)取代傳出性侵醜聞的防長提名人赫格塞斯(Pete Hegseth)。「華盛頓郵報」(TheWashington Post)今天又一篇報導指出,有人拱在川普1.0擔任國防部副助理部長的柯伯吉(ElbridgeColby)出任防長。

對川普2.0人事握有大權的小唐納.川普(DonaldTrump Jr.)昨天也釋出挺柯伯吉的訊息,轉發柯伯吉上美國福斯新聞頻道(Fox News)捍衛川普外交政策的影片。

國安世家出身,又有國防經驗的柯伯吉曾被美媒列為川普2.0國安顧問熱門人選,雖然川普把這個位置給了聯邦眾議員瓦爾茲(Mike Waltz),但柯伯吉入閣傳聞不減。

華郵指出,柯伯吉被視為負責政策的國防部副部長最佳候選人。赫格塞斯爭議連環爆之前,柯伯吉在川普豪宅海湖俱樂部(Mar-a-Lago)花了大量時間與共和黨高層交談。

柯伯吉也在11月參加外傳是川普2.0內閣「面試官」的卡爾森(Tucker Carlson)Podcast節目。

兩人談了1個多小時,期間柯伯吉表示,「我認為川普總統的做法完全正確,也就是願意與中國國家主席習近平對話,而不是不必要地侮辱習近平、俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)和其他人,也不支持台灣獨立之類的事,同時準備展現強硬立場」。

他也說,川普總統曾表示,在他任內不會發生針對台灣的戰爭或攻擊。因此川普2.0閣員有責任結合堅實國防實力與理性的政策,以及向中國傳達訊息,讓北京相信:「和平對你們來說更有利。」

今年8月15日,日本學者小笠原欣幸在社群平台X轉發他在「日經亞洲」的文章並標註柯伯吉,文章內容指下屆美國政府若真的試圖強迫台灣提高軍事支出到國內生產毛額(GDP)的5%,恐在台灣內部引發擾攘,進而可能在2028年選出更親中的總統,不利美國印太戰略。

柯伯吉同天推文反駁小笠原欣幸論點,強調台灣在因應中國入侵方面準備不足,台灣武裝,準備嚇阻或擊敗中國攻擊的時間也非常有限,而美國民眾正在密切關注台灣人有多認真看待強化自身軍備,「台灣要清醒」。

柯伯吉同時於當天下午接受中央社電訪表示,台灣當前處於非常脆弱的狀態,很大程度上是因為自身防禦不足。如果台灣有無限的時間,那情況可能不同。如今時間非常緊迫,而沒有人知道習近平會怎麼做。

柯伯吉2017年至2018年擔任美國國防部負責戰略與軍力發展的副助理部長,任內執筆的國防戰略報告強調和中國與俄羅斯競爭,卸任後共同成立探討大國競爭戰略的智庫「馬拉松倡議」(The MarathonInitiative)。

他2021年出版「拒止戰略:大國衝突時代的美國國防」(The Strategy of Denial: American Defense in an Ageof Great Power Conflict,暫譯),獲選為華爾街日報年度十大好書。