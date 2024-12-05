川普恐撤換防長人選 CNN：佛州州長迪尚特有意出任

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統當選人川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）傳出性侵醜聞，據傳川普有意換將。CNN報導，佛州州長迪尚特有興趣出任防長一職。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前引述知情人士說法報導，川普（Donald Trump）正考慮撤換國防部長提名人選，以迪尚特（Ron DeSantis）取代傳出性侵醜聞的赫格塞斯。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，兩名與迪尚特關係密切的消息人士指稱，如果川普正式提出要迪尚特擔任防長，他有興趣出任這個職務。據報導，迪尚特是少數幾個推薦給川普的替代人選之一。

迪尚特曾是川普2024年總統大選黨內初選的主要競爭對手，他是知名的保守派人士，有過從軍服役紀錄，且在剔除軍中「覺醒」（woke）政策上，與川普和赫格塞斯的看法一致。

此前，迪尚特一度被視為川普的繼承者，但他決定在共和黨總統初選中挑戰川普，引發了兩人之間的激烈鬥爭，川普甚至給迪尚特貼上不夠忠誠的標籤。然而，川普輕鬆拿下初選後，兩人的朋友團便開始試圖修補關係。

川普 美國大選

延伸閱讀

「致命中國」作者 對中鷹派納瓦洛獲川普任命為高級貿易顧問

落實川普施政理念 美國會共和黨團著眼兩步驟立法計畫

小型股動能轉強 接棒川普2.0行情

川普關稅戰？ 朱敬一：關稅戰打不久、科技戰才持久

相關新聞

美防長人選 傳川普改挑佛州州長

華爾街日報四日獨家報導，知情人士表示，由於共和黨參議員對福斯新聞前主持人、國防部長被提名人赫塞斯私生活的爭議愈來愈擔憂，...

富豪艾薩克曼獲川普提名執掌NASA 曾率史上首趟民間太空漫步

美國總統當選人川普今天提名億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任NASA署長。艾薩克曼與科技富豪馬斯克是密...

馬斯克喊話 廢日光節約時間

華盛頓郵報三日報導，美國總統當選人川普上任後，科技富豪馬斯克、企業家拉馬斯瓦米率領的政府效率部將考慮廢除在美實施已有百年...

川普經濟政策擬兩階段推動 國會共和黨議員閉門討論

美國國會共和黨議員正討論如何以兩階段計畫，在明年掌控國會參、眾兩院後，推動「川普2.0」經濟政策，可能首先聚焦於邊境安全...

跟川普過招／別等霸總來處理你 面對川普關稅威嚇 愈主動提解決方案愈安全？

美國總統當選人川普還沒上任，一周內便接連揮出關稅大棒，首先打向近鄰加拿大和墨西哥，還有被視為頭號競爭對手的中國大陸。當全世界被震得驚魂未定之際，川普緊接著又向金磚國家發難

落實川普施政理念 美國會共和黨團著眼兩步驟立法計畫

美國國會共和黨籍議員正商討於明年掌控國會兩院時，採行兩步驟計畫來推進總統當選人川普的施政理念，可能會先從邊境安全、能源和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。