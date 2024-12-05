馬斯克喊話 廢日光節約時間

華盛頓郵報三日報導，美國總統當選人川普上任後，科技富豪馬斯克、企業家拉馬斯瓦米率領的政府效率部將考慮廢除在美實施已有百年歷史的日光節約時間。

馬斯克與拉馬斯瓦米日前都在社群媒體透露有意取消日光節約時間，但未說明具體作法。

馬斯克上周在社群媒體Ｘ發文寫道：「看來民眾希望廢除惱人的調時鐘。」馬斯克發文附上網友提供的網路民調網址，調查結果指出絕大多數受訪者都希望取消日光節約時間。

每年三月將時鐘撥快一小時進入日光節約時間，到了十一月則把時鐘撥回一小時的規定，旨在讓民眾上班時段能接觸到更多陽光充足的時間，但撥時鐘導致生理時鐘出現「時差」卻常發生早晨起床精神不濟、遲到，甚至某些公共健康問題。

拉馬斯瓦米發文回應馬斯克：「這很沒效率，要解決很容易。」

報導指出，川普上台之後，白宮對於取消日光節約時間看法如何仍有待觀察，但日光節約時間實施與否的決定權在於國會，而非行政部門。過去幾年裡，挑戰日光節約時間的法案在國會都沒能成功。

共和黨猶他州聯邦參議員李麥克在Ｘ發文，詢問馬斯克是否想要終止每年調時鐘的措施，馬斯克在十一月廿七日回覆「是的」。

兩黨國會議員先前曾經推動立法希望永久停留在日光節約時間，不要再把時鐘調回一小時。民主黨籍麻州聯邦參議員馬基說：「調時鐘真的沒有道理。但我們需要固定的日光節約時間，傍晚時分能有更多陽光，好讓民眾可以完成更多事情。」

報導指出，出身美國中央地帶的國會議員經常反對取消日光節約時間，理由是如果固定讓時鐘調快一小時，印地安納波里斯、底特律等城市冬季要等到上午九時過後才能看到日出。