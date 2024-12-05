聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克喊話 廢日光節約時間

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

華盛頓郵報三日報導，美國總統當選人川普上任後，科技富豪馬斯克、企業家拉馬斯瓦米率領的政府效率部將考慮廢除在美實施已有百年歷史的日光節約時間。

馬斯克與拉馬斯瓦米日前都在社群媒體透露有意取消日光節約時間，但未說明具體作法。

馬斯克上周在社群媒體Ｘ發文寫道：「看來民眾希望廢除惱人的調時鐘。」馬斯克發文附上網友提供的網路民調網址，調查結果指出絕大多數受訪者都希望取消日光節約時間。

每年三月將時鐘撥快一小時進入日光節約時間，到了十一月則把時鐘撥回一小時的規定，旨在讓民眾上班時段能接觸到更多陽光充足的時間，但撥時鐘導致生理時鐘出現「時差」卻常發生早晨起床精神不濟、遲到，甚至某些公共健康問題。

拉馬斯瓦米發文回應馬斯克：「這很沒效率，要解決很容易。」

報導指出，川普上台之後，白宮對於取消日光節約時間看法如何仍有待觀察，但日光節約時間實施與否的決定權在於國會，而非行政部門。過去幾年裡，挑戰日光節約時間的法案在國會都沒能成功。

共和黨猶他州聯邦參議員李麥克在Ｘ發文，詢問馬斯克是否想要終止每年調時鐘的措施，馬斯克在十一月廿七日回覆「是的」。

兩黨國會議員先前曾經推動立法希望永久停留在日光節約時間，不要再把時鐘調回一小時。民主黨籍麻州聯邦參議員馬基說：「調時鐘真的沒有道理。但我們需要固定的日光節約時間，傍晚時分能有更多陽光，好讓民眾可以完成更多事情。」

報導指出，出身美國中央地帶的國會議員經常反對取消日光節約時間，理由是如果固定讓時鐘調快一小時，印地安納波里斯、底特律等城市冬季要等到上午九時過後才能看到日出。

川普 美國大選

延伸閱讀

馬斯克上任後擬廢「日光節約時間」…但決定權在國會

直接槓上馬斯克不演了？ 加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉！

與馬斯克價值相悖 歐洲記協：川普就職當天起停止在X平台發文

馬斯克欲成立AI遊戲工作室！盼「讓遊戲再次偉大」

相關新聞

美防長人選 傳川普改挑佛州州長

華爾街日報四日獨家報導，知情人士表示，由於共和黨參議員對福斯新聞前主持人、國防部長被提名人赫塞斯私生活的爭議愈來愈擔憂，...

馬斯克喊話 廢日光節約時間

華盛頓郵報三日報導，美國總統當選人川普上任後，科技富豪馬斯克、企業家拉馬斯瓦米率領的政府效率部將考慮廢除在美實施已有百年...

川普經濟政策擬兩階段推動 國會共和黨議員閉門討論

美國國會共和黨議員正討論如何以兩階段計畫，在明年掌控國會參、眾兩院後，推動「川普2.0」經濟政策，可能首先聚焦於邊境安全...

跟川普過招／別等霸總來處理你 面對川普關稅威嚇 愈主動提解決方案愈安全？

美國總統當選人川普還沒上任，一周內便接連揮出關稅大棒，首先打向近鄰加拿大和墨西哥，還有被視為頭號競爭對手的中國大陸。當全世界被震得驚魂未定之際，川普緊接著又向金磚國家發難

落實川普施政理念 美國會共和黨團著眼兩步驟立法計畫

美國國會共和黨籍議員正商討於明年掌控國會兩院時，採行兩步驟計畫來推進總統當選人川普的施政理念，可能會先從邊境安全、能源和...

繼蓋茲後…川普新政府名單第2人退出 佛州警長拒掌緝毒局

美國總統當選人川普點名的緝毒局（DEA）局長人選克羅尼斯特（Chad Chronister）今天宣布退出遴選，成為川普公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。