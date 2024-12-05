美防長人選 傳川普改挑佛州州長

華爾街日報四日獨家報導，知情人士表示，由於共和黨參議員對福斯新聞前主持人、國防部長被提名人赫塞斯私生活的爭議愈來愈擔憂，美國候任總統川普正在考慮，將佛州州長德桑提斯列為可能的替代人選。

川普宣布將提名赫塞斯出掌五角大廈後，一份警方報告顯示，赫塞斯二○一七年在加州被一名女子指控性侵；赫塞斯並未遭到起訴，也否認指控，稱是雙方自願，但作為和解協議的一部分，他確實付了一筆未公開金額的錢。

紐時隨後報導，赫塞斯的母親潘妮洛普二○一八年寄了一封電郵，痛批赫塞斯多年來「虐待和利用」女性的行徑很「沒品」。ＮＢＣ新聞也報導，赫格斯在飲酒方面的問題讓福斯新聞同事不安，並指多達六名共和黨參議員不確定是否支持他，人數可能更多。

接近川普團隊人士透露，川普的盟友愈來愈覺得赫塞斯可能挺不過進一步的審查，認為接下來四十八小時將對赫塞斯的前途至關重要。赫塞斯正密集拜會參議員尋求支持。

德桑提斯曾是川普在二○二四年共和黨總統初選的主要競爭對手，若獲川普提名為國防部長，會令外界相當意外。不過，德桑提斯是曾在美軍服役的知名保守派人士，他曾在伊拉克和關塔那摩灣拘留設施擔任海軍軍法官。在剔除軍中所謂的過度左傾「覺醒」政策上，德桑提斯跟川普和赫塞斯的看法一致。

知情人士表示，討論還處在早期階段，但川普在海湖莊園跟賓客閒談時，提到德桑提斯。德桑提斯曾在政權交接團隊提交給川普的防長人選名單上，只是川普最終挑中赫塞斯，但隨著赫塞斯出現爭議，防長候選人名單已重啟，而德桑提斯再度被列入考慮。

不過，知情人士也同時表示，要是赫塞斯的人事案生變，川普也可能決定不選德桑提斯，而選擇其他人。知情人士表示，川普盟友討論過的另一位潛在防長候選人是前國防部官員、候任副總統范斯的盟友柯伯吉（Elbridge Colby），川普也在考慮愛荷華州聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）。

德桑提斯一度被視為川普的追隨者，但他決定在二○二四年共和黨總統初選挑戰川普，開啟了兩人之間的激烈衝突，川普甚至給德桑提斯貼上不忠誠標籤。川普輕鬆獲勝後，兩人的朋友團已努力修復關係。不過，川普周圍的一些人士很不喜歡德桑斯，可能會毀掉他當上防長的機會。