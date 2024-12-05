川普經濟政策擬兩階段推動 國會共和黨議員閉門討論

美國國會共和黨議員正討論如何以兩階段計畫，在明年掌控國會參、眾兩院後，推動「川普2.0」經濟政策，可能首先聚焦於邊境安全、能源和國防，再轉向減稅。

路透報導，即將上任的參議院多數黨領袖熊恩3日在一場閉門會議中，揭示一項計畫，目標是操作國會議事程序，迴避所謂「費力把事拖」（filibuster）的議事規則──需要60位參議員同意，才能讓大多數法案立法通過。共和黨將在參議院擁有53票對47票的多數席。

按這項計畫，美國總統當選人川普明年1月就職後，推動的第一項法案將聚焦於邊境安全、能源業監管法規鬆綁，以及擴大國防支出。第二項法案的目標，是延長明年到期的2017年「減稅與就業法」的減稅措施。

熊恩向記者表示，這項計畫內含諸多「選項」，全都在考量之列。

要落實川普的計畫，參議院必須與這位總統當選人以及眾院議員密切合作。共和黨在眾院的多數黨地位很薄弱。

眾院議長強生在會中說：「這兩套方案，我們都計劃進行協商。所以，我們此刻討論的正是，如何分配資源，未來兩天我們將做決定。」他說：「對於第一套和第二套方案的內容為何，我們有不同意見，正以那些想法為基礎試著凝聚共識。」

這位議長也表示，他相信國會將在未來數周尋求某種「持續決議」（Continuing Resolution，CR），以支應聯邦機關到明年3月的運作資金之需。現行臨時支出法案提供的預算將在12月20日到期。

在推動第一項調和法案之前，參、眾兩院必須先同意一項預算解決方案，以釋出「調和」工具，準備用來繞過「費力把事拖」議事規則。國會助理表示，參議員希望在明年1月底前那麼做，然後趕在3月31日之前完成第一項法案的立法程序。

在現任總統拜登任期頭兩年，民主黨籍議員掌控國會兩院時，也大量倚重預算調和方式通過立法案。

立場屬財政「鷹派」的共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）說：「這不是財政保守概念。所以我現在不支持，除非附帶可觀的減支措施。」

據估計，延長川普的減稅措施，將在未來十年期間，給現約36兆美元的美國國債再添4兆美元。