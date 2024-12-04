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繼蓋茲後…川普新政府名單第2人退出 佛州警長拒掌緝毒局

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
美國總統當選人川普點名的緝毒局局長人選克羅尼斯特今天宣布退出遴選，成為川普公布的新人事名單中第2位放棄入閣的人士。 美聯社
美國總統當選人川普點名的緝毒局局長人選克羅尼斯特今天宣布退出遴選，成為川普公布的新人事名單中第2位放棄入閣的人士。 美聯社

美國總統當選人川普點名的緝毒局（DEA）局長人選克羅尼斯特（Chad Chronister）今天宣布退出遴選，成為川普公布的新人事名單中第2位放棄入閣的人士。

美聯社報導，佛羅里達州希爾斯伯勒郡（Hillsborough County）警長克羅尼斯特在社群平台X貼文表示，他放棄這個「一生榮耀」的機會。

克羅尼斯特寫道：「考量到這個職位的重責大任，我在過去幾天來得到的結論是，我必須恭敬地退出遴選。」他並未詳細說明，川普的交接團隊也未立即回覆置評要求。

克羅尼斯特是繼蓋茲（Matt Gaetz）之後退出提名名單的第2人。共和黨籍前聯邦眾議員蓋茲原是川普選擇的司法部長人選，曾因涉及性販運指控受到聯邦調查，外界對他擔任司法部長的能力產生懷疑。

川普點名克羅尼斯特出任緝毒局局長一職，也引起了保守派強烈反彈，他們對克羅尼斯特在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的作為，以及他的辦公室「不參與聯邦移民執法活動」表示疑慮。

克羅尼斯特2020年3月曾逮捕一名教會的牧師，理由是這名牧師為數以百計信徒舉行禮拜，違反居家防疫令。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（ThomasMassie）是公開抗議的人士之一，他表示，鑒於這起逮捕事件，克羅尼斯特應「喪失資格」。

其他人則指出，克羅尼斯特曾在去年發布的一段影片中對佛州移民法律發表評論。在川普上週末點名他執掌緝毒局後，這段影片再次在網路上流傳。

在影片中，克羅尼斯特讚揚他的社區具「豐富多元性」，稱這是「各行各業的人們聚集一起的地方」。

他說，值得強調的是他的辦公室「不參與聯邦移民執法活動。我們不會根據移民身分來針對某個人。那是聯邦機構的職權」。

川普先前將全面打擊非法移民作為選戰核心焦點，也是他的新政府目標之一。

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內閣 川普 美國大選 職位

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