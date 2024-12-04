快訊

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

終於定案！台北、上海同時宣布雙城論壇12月17日登場

川普傳考慮以佛州州長德桑提斯取代赫塞斯出掌國防部

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
佛州州長德桑提斯。路透
佛州州長德桑提斯。路透

道瓊社引述知情人士報導，美國總統當選人川普考慮佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis），做為國防部長的備胎人選，以取代他原本提名的福斯新聞主持人赫塞斯。

德桑提斯是一名知名的保守派，有軍旅經歷，與川普及赫塞斯在反對軍中「覺醒」政策方面持相同立場。

據接近總統交接團隊的人士向道瓊社透露，共和黨參議員對赫塞斯的私生活諸多指控感到憂心，認為他可能經不起審查，未來48小時是關鍵重要。

德桑提斯曾在交接團隊提交給川普的國防部長候選人名單之列，但川普最終選擇了赫塞斯。然而，隨著赫塞斯的提名出了問題，德桑提斯再度納入考慮。知情人士也表示，如果赫塞斯提名最終無法過關，川普也可能會選擇其他替代人選，而不一定是德桑提斯。

德桑提斯曾被視為川普的人馬，但他投入2024年共和黨總統初選，引發兩人之間的對立，川普更將德桑提斯形容為不夠忠誠。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普將推親商政策 投資科技股搭上政策順風車

川普新政加大美債殖利率波動 擇機投資優質企業債

上修明年超額儲蓄 學者：民間投資不宜過度樂觀

川普2.0效應 美小型股迎黃金時代

相關新聞

川普傳考慮以佛州州長德桑提斯取代赫塞斯出掌國防部

道瓊社引述知情人士報導，美國總統當選人川普考慮佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis），做為國防部長的備胎人選...

投資極音速飛彈 富豪范博格傳獲邀出任國防副部長

美媒報導，億萬富豪范博格獲延攬出任國防部副部長，負責管理日常運作。學者形容范博格追求新想法，也欣賞舊作風。此外，費恩...

如何查緝無證客？川普擬仿效德州「孤星行動」5大方法

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)推出以來爭議不斷的「孤星行動」(Operation Lone Star)...

川普要大規模遣返無證移民 夢想生擔憂：對象包括我們

總統當選人川普第一任執政期間嘗試推翻俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for C...

改革政府效率 杜絕浪費比裁員重要

川普當選總統後，邀請其金主馬斯克領導體制外的「政府效率部」，很多人認為是政治酬庸，馬斯克卻玩真的，有人認為馬斯克會打開潘...

日本小心了？川普重申阻止日鐵收購美鋼 提關稅警告買方

美國總統當選人川普在當地時間2日晚間表示，上任後將阻止日本製鐵收購美國鋼鐵，並稱關稅「很快」會讓美鋼再次偉大，讓買方小心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。