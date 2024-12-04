川普傳考慮以佛州州長德桑提斯取代赫塞斯出掌國防部

道瓊社引述知情人士報導，美國總統當選人川普考慮佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis），做為國防部長的備胎人選，以取代他原本提名的福斯新聞主持人赫塞斯。

德桑提斯是一名知名的保守派，有軍旅經歷，與川普及赫塞斯在反對軍中「覺醒」政策方面持相同立場。

據接近總統交接團隊的人士向道瓊社透露，共和黨參議員對赫塞斯的私生活諸多指控感到憂心，認為他可能經不起審查，未來48小時是關鍵重要。

德桑提斯曾在交接團隊提交給川普的國防部長候選人名單之列，但川普最終選擇了赫塞斯。然而，隨著赫塞斯的提名出了問題，德桑提斯再度納入考慮。知情人士也表示，如果赫塞斯提名最終無法過關，川普也可能會選擇其他替代人選，而不一定是德桑提斯。

德桑提斯曾被視為川普的人馬，但他投入2024年共和黨總統初選，引發兩人之間的對立，川普更將德桑提斯形容為不夠忠誠。