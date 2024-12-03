日本小心了？川普重申阻止日鐵收購美鋼 提關稅警告買方

美國總統當選人川普在當地時間2日晚間表示，上任後將阻止日本製鐵收購美國鋼鐵，並稱關稅「很快」會讓美鋼再次偉大，讓買方小心點。

日本放送協會（NHK）報導，川普2日晚間在自家平台真實社群發文，表達「徹底反對曾經偉大且強大的美鋼被外國公司收購」，並且直接點名說的就是日本製鐵。

川普隨後表示，「通過一系列稅收獎勵和關稅，我們將使美鋼再次強大，這很快會發生！」，並直言上任後將阻止交易，並讓「買方小心！！！」

NHK描述，日鐵和美鋼去年12月同意收購，遭到美國鋼鐵業公會及其他人士反對，日鐵便重新向負責的美國外資審議委員會（CFIUS）提交收購計畫。

儘管總統拜登和川普競選前都已表態反對這筆價值150億美元收購案，但是日鐵預計在2024年前完成收購。

路透引述消息人士稱，日本首相石破茂11月20日致函拜登要求批准這項交易。

紐約時報描述，審查將在下周到期，將迫使拜登政府做出決議或者再度延長期限。