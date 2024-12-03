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日鐵收購美鋼交易案…川普強調反對 放話「上任就封殺」

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（歐新社）
美國總統當選人川普。（歐新社）

日本製鐵公司（Nippon Steel）欲收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel），美國總統當選人川普今天發文強調「堅決反對」，揚言上任將封殺這樁收購案，警告「買家當心點」。

「日本經濟新聞」報導，川普在角逐美國總統期間，曾經再三就這筆收購案表達反對。

川普今天透過他的社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文指出：「堅決反對曾經偉大且強大的美鋼被外國企業收購…透過一系列租稅獎勵措施以及關稅政策，我們將使美鋼再度強大與偉大，而且這件事情將迅速成真。」

2025年1月20日將重返白宮的川普也在文中警告日鐵：「我將封殺這樁交易，買家當心點！！！」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的美國外來投資審查委員會（CFIUS）仍在審查這筆收購案，審查結果預計今年底出爐。CFIUS負責審查外國對美國公司的收購。

日鐵副會長森高弘11月7日在美國大選結果底定後曾表示，預期今年底完成收購美鋼。報導分析，這也代表日鐵希望在現任美國總統拜登（Joe Biden）任內完成審查。

川普 日本 美國大選 鋼鐵

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