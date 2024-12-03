美媒：川普嚇金磚欲保美元強勢 就別想減貿易逆差

美國總統當選人川普警告金磚國家別想削弱美元的國際貨幣主導地位，否則將祭出100%關稅。然而美國媒體點出，川普沒法既維持美元強勢又想減少貿易逆差，因這違反經濟原理。

川普11月30日透過他的「真實社群」（TruthSocial）社媒敲打俄、中、巴西、印度、南非等尋求在國際貿易與資本流通另尋美元替代品的金磚國家（BRICS）。

川普貼文：「我們要求對方承諾…它們既不會創造新的金磚貨幣，也不會支持任何其他貨幣取代強大的美元，否則它們將面臨100%關稅。」

美國Axios新聞網指出，美元國際地位是川普政見裡幾個會出現矛盾的領域之一。川普打算靠對外國課關稅來拉拔本土製造業、減少貿易逆差，但如此一來反會削弱美元國際地位。

當他國對美出口（包含貨貿與服貿）超過進口時，所賺得的美元無法直接用於本國，因此這些美元需投資於一些地方，其中包括美國國債和其他以美元計價的資產。這種模式奠定美元成為國際金融體系基石。

然而反過來看，美元作為全球儲備貨幣角色對美國有好有壞。好處是讓美國有更強大的地緣政治影響力，且能以較低的利率借貸（因為他國願意買美債）；壞處是這意味美元強勢對美國出口商不利，這是美國製造業規模相對較小的原因之一。

力倡全球貿易再平衡的卡內基中國（CarnegieChina）高級研究員白提斯（Michael Pettis）1日在社媒Bluesky寫道：「美國無法既減少貿易赤字又提高美元在全球的地位，因為這涉及截然相反的條件。」

經濟學家們指出，縮小貿易逆差意味美國得增加出口、減少進口，這通常需美元貶值以利美國商品在市場更具競爭力。

然而美元若要維持全球主導地位就需維持走強，才能支持國際貿易和儲備，維持美元主導地位與縮小美國貿易逆差之間是對立關係。川普固然可以各種喊話，但上任後就得面對這些全球貿易與資金的基本原理。