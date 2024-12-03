打臉川普？英國首相施凱爾拒絕在美國和歐盟之間選邊

英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer ）2日表示，英國不會藉由站隊美國來對抗歐盟，英國拒絕選邊，而是要同時深化修補與美國和歐盟的關係，英國要扮演美國與歐盟的橋樑。。

川普贏得總統大選後，各界都關注脫離歐盟的英國是否會靠向美國，川普的資深經濟顧問摩爾（Stephen Moore）甚至表示，英國必須拒絕歐盟的「社會主義路線」。

施凱爾是在2日晚間出席金融城市長年度晚宴（Lord Mayor’s Banquet）發表外交政策演說時，作此表示。