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川普揚言祭100%關稅反制金磚國去美元 巴西不回應

中央社／ 聖保羅2日專電
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

美國總統當選人川普表示，如果金磚國家在商業交易中以新貨幣取代美元，他將對這些國家輸入美國的商品徵收100%關稅巴西政府表示不會回應川普的威脅。

川普（Donald Trump）日前在社群媒體表示：「我們要求他們承諾…他們既不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣取代強大的美元，否則他們將面臨100%關稅。」

「去美元」是金磚國家（Brics）的倡議，金磚國家銀行行長、巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）表示，美國政府可能將美元作為政治經濟工具或武器使用。

巴西政府將川普的聲明視為對金磚國家的又一次挑釁，並表示不會回應。

巴西外交人士評估，川普入主白宮後，將以總統的立場取代候選人的立場，减少社群媒體上的衝突；且「去美元」的提案仍在討論中，尚未定案，所以川普的威脅毫無意義。

這些外交人士指出，川普曾經威脅中國、墨西哥、加拿大，現在又威脅金磚國家提高關稅；在接下來的4年裡，他的爆炸性發言需要有所過濾，美國外交政策也需要考慮到國際間的平衡和利益交換。

自今年1月以來，金磚國家已有10個正式成員。除巴西、俄羅斯、印度、中國和南非外，伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及、衣索比亞和阿拉伯聯合大公國也作為常任理事國加入該集團。

川普 巴西 美元 美國大選 金磚五國 關稅

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