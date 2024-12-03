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川普提名共和黨大金主出任駐英國大使 盛讚：全美最成功商人之一
美國總統當選人川普宣布，提名億萬富翁、投資銀行家史蒂芬斯（Warren Stephens）為美國駐英國大使。
川普在自家社群媒體Truth Social上表示，「史蒂芬斯一直夢想全職為美國服務。我很高興他現在有機會成為最高級別的外交官，代表美國到我們最珍視和熱愛的盟友之一的英國駐任。」他稱讚史蒂芬斯是「全美最成功的商人之一」，並表揚了他的慈善事業。
史蒂芬斯是史蒂芬斯公司（Stephens Inc.）的董事長、總裁兼首席執行長，該公司是一家總部位於阿肯色州的小型投資銀行。
史蒂芬斯也是共和黨長期的大金主，據報曾於2016年反對川普，但隨後於2020年2024年大選中向挺川的保守派團體大力捐款。
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