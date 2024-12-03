快訊

00919配發0.72元！PTT盛讚「它」的功勞：最強高股息

2025生肖財利運勢(上) ／牛逢低布局、兔要守成、他上半年旺下半年要謹慎

英特爾基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除

聽新聞
0:00 / 0:00

川普提名共和黨大金主出任駐英國大使 盛讚：全美最成功商人之一

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普提名億萬富翁、投資銀行家史蒂芬斯為美國駐英國大使。取自YouTube影片
川普提名億萬富翁、投資銀行家史蒂芬斯為美國駐英國大使。取自YouTube影片

美國總統當選人川普宣布，提名億萬富翁、投資銀行家史蒂芬斯（Warren Stephens）為美國駐英國大使。

川普在自家社群媒體Truth Social上表示，「史蒂芬斯一直夢想全職為美國服務。我很高興他現在有機會成為最高級別的外交官，代表美國到我們最珍視和熱愛的盟友之一的英國駐任。」他稱讚史蒂芬斯是「全美最成功的商人之一」，並表揚了他的慈善事業。

史蒂芬斯是史蒂芬斯公司（Stephens Inc.）的董事長、總裁兼首席執行長，該公司是一家總部位於阿肯色州的小型投資銀行。

史蒂芬斯也是共和黨長期的大金主，據報曾於2016年反對川普，但隨後於2020年2024年大選中向挺川的保守派團體大力捐款。

富翁 川普 美國大選 英國

延伸閱讀

美國新財長人選獲認同 美股創高引領全球市場表現

法國倒閣風險增 歐元嚇貶 政治不確定性再升高

中經院：川普2.0 廠商觀望

川普關稅政策將帶動供應鏈移轉 國銀新南向放款拚增2,000億

相關新聞

川普提名共和黨大金主出任駐英國大使 盛讚：全美最成功商人之一

美國總統當選人川普宣布，提名億萬富翁、投資銀行家史蒂芬斯（Warren Stephens）為美國駐英國大使。

巴特爾爭議纏身、忠誠過頭…FBI局長人事案 兩黨現反對聲

前國安官員巴特爾(Kash Patel)近日受川普欽點，可能出任聯邦調查局(FBI)局長，但他不僅立場過於親川，也是深度...

佛州郡警長克羅尼斯特 川普擬任命接掌緝毒局

總統當選人川普11月30日內定佛羅里達州希爾斯堡郡(Hillsborough)警長克羅尼斯特(Chad Chronist...

川普回應了！指拜登特赦兒是司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

美國總統拜登12月1日晚間宣布簽署行政令特赦次子杭特，趕在非法持槍與逃稅案即將判刑前，對此川普在自家社群發文批評濫用司法權力；外媒一致點出拜登力保兒子的立場有了180度轉變，有的狠批拜登「不要臉」，還有說他卸任前「狙擊共和黨」。

川普親家再上線！次女公公擔任總統中東高級顧問 涉真主黨背景

美國總統當選人川普12月1日宣布選定億萬富翁布洛斯（Massad Boulos）出任阿拉伯暨中東事務高級顧問，他是次女蒂...

【專家之眼】輸家或是贏家？川普的移民政策與限制外包

因著美國所得分配的惡化不均，尤其新世代於階層循環上看不到未來，毫無疑問，成就了此番川普再次當選總統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。