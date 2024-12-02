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OpenAI執行長：相信川普將支持AI產業 維持美國優勢

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天表示，他相信美國準總統川普的政府將支持AI產業，以確保美國及其盟友可繼續領導AI產業發展。

阿特曼接受美國福斯新聞網（Fox News）專訪時表示，AI技術需有大規模基礎設施的支撐，他相信川普（Donald Trump）知道如何提供適當支持。

阿特曼回答美國與中國在AI領域競爭相關問題時說，「我們堅定相信，美國和我們的盟友必須在這方面扮演領導角色。」

他還強調，美國國會必須通過法案，為AI的應用建立安全機制。

近年來OpenAI知名度直線上升，成為蓬勃發展AI領域中的明星企業。

美國媒體日前報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於2015年共同創辦OpenAI，3年後離開這家公司。

今年8月，馬斯克再度對OpenAI提出訴訟，指控該公司共同創辦人阿特曼和布羅克曼（Greg Brockman）推動公司轉型為營利事業，違背公司創立的初衷。

川普 美國大選

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