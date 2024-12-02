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拜登特赦兒惹眾怒！川普指司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

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川普回應了！指拜登特赦兒是司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。路透
美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。路透

美國總統拜登12月1日晚間宣布簽署行政令特赦次子杭特，趕在非法持槍與逃稅案即將判刑前，對此川普在自家社群發文批評濫用司法權力；外媒一致點出拜登力保兒子的立場有了360度轉變，有的狠批拜登「不要臉」，還有說他卸任前「狙擊共和黨」。

拜登次子杭特今年6月被判3項持槍相關罪名，並在9月對遭指控的逃稅罪名認罪；即將分別在12日與16日宣判刑期。

拜登在聲明中表示，他相信司法制度，而他在掙扎如何處理這件事情時，也相信赤裸裸的政治已滲透到其中，導致司法不公。

紐約時報報導，總統當選人川普在自家社群發文，稱拜登此舉「如此濫用權力與司法不公！」，並且提起2021年1月6日國會暴動案，他從競選以來主張上任後將赦免其中一些人。

紐時也報導，即將出任白宮通訊主任的史蒂芬．張（Steven Cheung）批評，拜登此舉坐實「民主黨將司法系統武器化」，證實對總統當選人川普失敗的獵巫行動。

在此之前，拜登、第一夫人吉兒與幕僚多次表態不會特赦或減輕杭特的刑期，最近一次就在11月26日參加感恩節特赦火雞活動上。

對此，衛報、英國廣播公司（BBC）、路透、福斯新聞、紐約郵報等，外媒一致點出拜登「拋出震撼彈」，打臉自己，態度「發生U型大逆轉」。

每日郵報（Daily Mail）新聞網不客氣批評拜登，斗大標題寫著「不要臉的拜登特赦罪犯兒杭特」（Shameless Biden PARDONS criminal son HUNTER），描述拜登怒斥政治對手公開炒作。

The Daily Beast報導，拜登在卸任前「狙擊共和黨」，稱拜登指控「在國會的政治對手」對自己的兒子下手，導致杭特成為首個現任總統的兒子被判重罪。

紐約郵報形容，這是「跛腳鴨」拜登卸任前的「驚人逆轉」。跛腳鴨（lame duck）在政治語境中，指面臨離任、影響力不大的民選官員。

紐時也直言，這是卸任前「非比尋常的行動」。一名評論員認為，拜登在這件事情上「變得像川普」，開始抱怨司法部門已政治化。

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