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川普親家再上線！次女公公擔任總統中東高級顧問 涉真主黨背景

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普次女的公公布洛斯（左）在大選前的11月1日，現身川普（右）在密西根州的活動。美聯社
川普次女的公公布洛斯（左）在大選前的11月1日，現身川普（右）在密西根州的活動。美聯社

美國總統當選人川普12月1日宣布選定億萬富翁布洛斯（Massad Boulos）出任阿拉伯暨中東事務高級顧問，他是次女蒂芬妮的公公，身為黎巴嫩裔美國汽車大亨，在川普爭奪搖擺州穆斯林裔支持中發揮重要作用。布洛斯的父輩出身黎巴嫩政界，其岳父則與真主黨有所關聯。

川普在自家真實社群的聲明中，並未提及兩人的姻親關係，他描述布洛斯是卓越的律師，也是廣受商界尊敬的領袖，擁有豐富國際經驗，他說：「布洛斯是交易高手，也是中東和平的堅定支持者。他將成為美國及其利益的有力倡議者，我很高興他加入我們的團隊！」川普也讚揚布洛斯的保守派立場。

新聞周刊報導，布洛斯出生於黎巴嫩，青少年時期搬到美國德州就讀休士頓大學，隨後加入家族在奈及利亞的汽車業務，後來升任 SCOA Motors 和 Boulos Enterprises 的領導人。

布洛斯的父親和祖父都是黎巴嫩政界人物，而他的岳父是與真主黨結盟的基督教政黨自由愛國運動（Free Patriotic Movement）重要金主。

不過，布洛斯今年10月接受新聞周刊採訪時表示，他「與黎巴嫩的任何政黨均無關聯」，但「與大多數黎巴嫩基督教領袖有交情」，其中一位領袖是獲得真主黨支持的總統候選人。布洛斯也駁斥了沙烏地英文報《阿拉伯新聞》（Arab News）和美聯社早前的報導，那些報導說他曾參與黎巴嫩議會競選。

川普的中東團隊中的房地產開發商維特科夫（Steve Witkoff）料將出任特使、哈克比（Mike Huckabee）將出任美國駐以色列大使。而川普11月30日才宣布提名長女伊凡卡的公公查爾斯．庫許納（Charles Kushner）擔任駐法大使。

金融時報指出，這些被提名的人選都不具備傳統外交背景，反映川普喜歡將親朋好友提拔到關鍵職位。

川普 美國大選

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