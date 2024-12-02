美媒：川普新政 優先減稅、裁員

美聯社十一月卅日報導，美國總統當選人川普與國會共和黨人明年將「完全執政」，正企圖心十足地聯手制定百日新政議程。

該報導稱，百日新政的優先要務就是為包括百萬富豪在內的所有人減稅，還有終止新冠肺炎疫情期間被美國民眾拿來付健保費的政府補助款、對糧食券的使用及其他安全網計畫設限，以及削弱拜登政府任內的綠色能源計畫、大規模驅逐非法移民、為翻轉華府政治的「排乾沼澤」裁減政府雇員等。

前述政策將又一次引發有關所謂「美國優先」事項、貧富差距擴大，還有聯邦政府規模如何才算適中的長期爭論。在美國選民將行政及立法部門都交給共和黨後，川普及共和黨人未來的政績將被檢驗。

百日新政最重要的一環就是延長即將到期的約四兆美元減稅計畫。這是川普第一任內的代表性內政政績。為了替川普明年一月重返白宮做準備，共和黨籍國會議員近幾月持續跟川普舉行閉門會議，商討延長並加強這些減稅案，其中部分減稅優惠預定明年到期。獨立的國會預算處（ＣＢＯ）估計，若保留即將到期的減稅條款，將在十年內增加約四兆美元赤字。

川普也希望將自己的優先事項納入稅收方案，包括將企業稅率從現行的百分之廿一降至十五，以及取消小費與加班費的個人所得稅。

新國會則考慮削減開支，尤其是糧食券和醫療保健計畫。其中一項削減幾乎必定針對新冠疫情時的政府補貼，即為透過「平價醫療法」（俗稱歐記健保）保險平台購買自己保單者支付健保費。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生正與川普密切合作，並承諾在頭一百天內以極快速度推動。他表明「我們有很多事得解決」。