FBI局長 川普找巴特爾

美國總統當選人川普十一月卅日宣布將提名前白宮國安會官員巴特爾擔任聯調局（ＦＢＩ）局長。巴特爾是川普長期心腹，這項人事顯示川普打算撤換現任局長瑞伊。

川普在社群媒體寫道，巴特爾是位出色律師、調查官和「美國優先」的鬥士，其職涯致力揭發貪腐、捍衛正義與保護美國人民。

川普第一任總統時任命瑞伊出掌ＦＢＩ，時任局長柯米因為調查二○一六年美國總統大選而遭川普免職，是美國史上第二位被開除的ＦＢＩ局長。該職位一任十年。

由於ＦＢＩ在瑞伊任內對川普進行一連串調查，並大舉搜索川普私宅海湖莊園，使瑞伊常成為川普支持者攻訐的目標。但路透此前引述一位消息人士報導，瑞伊有意做好做滿。

四十四歲的巴特爾出身紐約長島印度裔移民家庭，曾任國會助理與地區檢察官，川普第一任時獲拔擢擔任白宮國安會官員、國家情報總監和五角大廈顧問，但任期皆不長。

華爾街日報報導，這代表ＦＢＩ內部將面臨重大變局，川普當選前矢言報復政敵。巴特爾在他去年九月出版的「政府黑幫分子」一書指稱，躲在陰影背後的ＦＢＩ探員及律師們濫用職權，他若重返政府，這些人很快就會收到開除通知。