美駐法大使 川普提名親家公

美國總統當選人川普十一月卅日在社群媒體宣布將提名新澤西州房地產大亨查爾斯．庫許納（下稱老庫許納）擔任駐法國大使，而此人正是川普女婿庫許納的爸爸。

川普稱讚親家公是「出色的商界領袖、慈善家與交易者，他將成為代表我國及國家利益的強力倡議者」。川普還不忘提到自己的女婿庫許納「曾在白宮與我密切合作」。

法新社報導說，此一人事符合川普用人模式。他常挑選跟自己家族親近或忠於他的富人。庫許納曾在川普第一任時擔任白宮高級顧問。

七十歲的老庫許納曾入獄，被判處兩年有期徒刑，大多被關在聯邦監獄。按認罪協商協議，他二○○四年承認逃稅、干擾證人與非法政治獻金等十八項罪名。川普第一任時的二○二○年十二月特赦老庫許納。但由於被判有罪定讞，有三州撤銷老庫許納律師資格。

美國司法部表示，老庫許納二○○五年發現他妹夫舒爾德正配合聯邦調查後，就策畫一場「仙人跳」恐嚇報復計畫。老庫許納找一名妓女色誘舒爾德，並在新澤西一家汽車旅館內用隱藏式攝影機錄下，再將影片傳給自己妹妹。