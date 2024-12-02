金磚國家若想擺脫美元 川普：關稅100%

美國總統當選人川普十一月卅日在自創社群媒體「真實社群」寫道，若金磚國家（ＢＲＩＣＳ）削弱美元，他將對這些國家的輸美商品課百分之百關稅。

川普說，金磚國家試圖擺脫美元，美國卻對此置之不理的想法已結束了。美國會要求這些國家承諾他們不會發明新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣取代強大的美元，否則他們將面臨美國祭出的百分之百關稅，並應該準備告別賣商品給美國的機會。

川普強調，金磚國家絕不可能在國貿上取代美元，「他們可以去找別的蠢蛋」，任何企圖取代美元的國家皆得向美國說再見。

川普將矛頭指向金磚國家，成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非、埃及、衣索比亞、伊朗及阿拉伯聯合大公國。土耳其、亞塞拜然與馬來西亞也已申請加入。

美聯社報導說，美元雖是目前全球商務使用最多的貨幣，並在至今面臨的挑戰中屹立不搖，但金磚國家和部分開發中國家不滿美國在全球金融體系中的主導地位。

重要商品 主要以美元計價

十一月在俄國喀山召開的金磚國家高峰會，東道主俄國總統普亭就說，「並非我們拒用美元」，「但若（美國）他們不讓我們工作，我們能做什麼？我們只好尋找（美元的）替代品」。會中各成員國討論促進非美元貿易和強化本幣等議題。

據國際貨幣基金（ＩＭＦ）資料數據，全球約五成八外匯存底是美元；石油等重要商品仍主要以美元進行買賣。

另外，在川普十一月廿五日指稱將在明年一月廿日就任第一天，就對美國南、北鄰國墨西哥及加拿大輸美商品課百分之廿五關稅後，加國總理杜魯多十一月廿九日急飛美國佛州，趕往川普私宅海湖莊園與川普會面，兩人並共進晚餐。

川杜會 沒說不漲加國關稅

川普十一月卅日在真實社群寫道，他與杜魯多的會談富有成效。兩人談到「因為非法移民引發的芬太尼及毒品危機，已摧毀如此多的生命」等，許多需美加共同解決的重要議題，且杜魯多「已承諾與我們合作結束這場對美國家庭的可怕災難」。來自中國的芬太尼從鄰國流入美國，當美國公民淪為毒品氾濫的受害者，美國不會再袖手旁觀。

杜魯多則對記者說，他們的會談「非常棒」，但他未多做詳述。杜魯多十一月廿九日在加國記者會直言，當川普發表將課高關稅的言論時，「他就計畫付諸實施，這無庸置疑」。

一位知情官員對美聯社說，川普上周揚言將加徵關稅後，杜魯多即致電川普，兩人同意碰面。其他國家則正詢問加國官員，以了解安排這場「川杜會」的過程並尋求加方「指點」。

加拿大廣播公司（ＣＢＣ）報導，川普和杜魯多討論芬太尼、毒品危機、非法移民及加美貿易。一位加國政府消息人士說，加方會後樂觀地認為問題不是不能解決。大體而言，加國官員覺得建立良好聯繫，並認識一些川普新政府要角。

美國是加國最大貿易夥伴，全球對美國貿易依存度最大的經濟體就是加國，其七成七商品的出口目的地是美國。