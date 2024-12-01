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提名支持者巴特爾任FBI局長 川普又掀政治風暴

中央社／ 紐約30日專電
前國安官員巴特爾出席川普10月底在亞利桑納州造勢活動。路透
前國安官員巴特爾出席川普10月底在亞利桑納州造勢活動。路透

美國總統當選人川普今天公布支持者巴特爾出任聯邦調查局長，形同提前將現任局長瑞伊炒魷魚。川普當選前即揚言重回白宮將報復政敵，這項敏感的人事任命已掀起美國另一波政治風暴。

川普（Donald Trump）在社媒公布將提名長期支持者巴特爾（Kash Patel）職掌聯邦調查局（FBI），因FBI局長人選高度敏感，預料將全面掀起川普2.0的華府爭議。

川普在2017年第一任期間，因俄羅斯干預2016年總統選舉的「通俄門」事件，當時的FBI局長柯米（James Comey）因拒絕配合不進行調查，遭川普開除，接任的局長即為現任的瑞伊（Chris Wray）。FBI聲明指出，瑞伊的工作焦點仍是調查局工作人員、合作對象與服務的民眾。

歷經2020選舉爭議、國會山莊暴動、不當攜出白宮密件與封口費案等多起重大司法案件遭調查，甚至被判有罪後，川普在競選期間揚言改變這些機構。

聯邦調查局長任期自首任局長胡佛（John EdgarHoover）上世紀呼風喚雨超過30年後，任期定為10年，需經聯邦參議院同意。川普在瑞伊任期未滿即提名新人選，代表未就職即決定提前炒了瑞伊魷魚。

44歲的巴特爾出身自紐約長島（Long Island）印度裔移民家庭，曾任國會助理、地區檢察官，川普第一任期間獲重用，擔任國安會官員、國家情報總監（Director of National Intelligence, DNI）和國防部長顧問，任期均不長，但獲川普高度信任。

華爾街日報（Wall Street Journal）形容，這代表聯邦調查局將面臨重大變局，川普當選前誓言對政敵進行報復。巴特爾在個人著作「政府黑幫」（GovernmentGangsters）曾指出，藏在陰影背後的探員和律師們濫用職務權力，他若回到政府，很快就會收到（開除）通知。

紐約時報（New York Times）報導，這項人事任命顯示川普極度厭惡瑞伊，當年提名他就任幾個月後，川普向友人抱怨瑞伊不聽話，不依令辦事。

巴特爾與川普關係密切，但白宮、國防部與情報總監辦公室等職務任期短暫，欠缺司法機關管理經驗。紐時引述一名不具名執法人員的說法，政權轉換就更換聯邦調查局長是極度危險的，美國的長期政策是局長任期與總統選舉週期和政黨政治是分開的。

任命巴特爾出任聯邦調查局長，而非早前預料測的前眾院情報委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）等資深人士，顯示川普將依選舉期間承諾，大幅改造調查、起訴與刑事判決他的司法機構。巴特爾長期在多項爭議中捍衛川普，曾說若返回政府職務，將開除濫用權力的資深官員與檢察官。

川普早前提名的司法部長人選蓋茲（Matt Gaetz），因涉及醜聞退出提名，巴特爾的聯邦調查局長任命案，預料同樣將被嚴格檢視。

FBI 國防部 川普

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