川普欽點FBI局長出爐！前國安官員巴特爾爭議大 調查機關皮皮挫

紐約時報報導，美國候任總統川普12月1日稍早宣布選擇心腹、前國安會官員巴特爾（Kash Patel）接掌聯邦調查局（FBI）局長，這項提名爭議程度不亞於先前選擇眾議員蓋茨出任司法部長，料將受到參議院挑戰。

川普在社群聲明中表示，巴特爾「在揭露俄羅斯及俄羅斯騙局中發揮關鍵作用，是始終堅持真相、問責制與憲法的捍衛者」，且稱他是「出色的律師、調查員和『美國優先』鬥士，致力揭露腐敗、捍衛正義與保護美國人民」。

紐時描述，44歲巴特爾是忠誠的川普支持者，致力推翻FBI內所謂「深層政府」，曾擔任聯邦檢察官和公設辯護人，但缺乏聯邦調查局局長典型的執法和管理經驗。在川普第一任期末期，他負責過一系列政府職務，包括國家安全委員會和五角大廈職位。

許多前、現任執法官員擔心，川普第二任期將對FBI和司法部的獨立性和權威構成攻擊，而巴特爾的選任將是這些擔憂中最嚴重的情況，他將有能力調查川普政敵、解密機密資訊並整肅公務系統。