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川普爭議人事又一樁 提名親家公庫許納任駐法大使

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
查爾斯．庫許納。（美聯社）
查爾斯．庫許納。（美聯社）

美國總統當選人川普今天表示，擬提名女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納擔任美國駐法國大使。川普近日的人事宣布不時引發爭議，選擇曾被定罪服刑的老庫許納可能也會引起議論。

法新社報導，川普（Donald Trump）在其社群媒體真實社群（Truth Social）發文說，查爾斯．庫許納（Charles Kushner）是「出色的商界領袖、慈善家和交易者，他將成為代表我們國家及其利益的強有力倡議者」。

川普補充道，他的女婿庫許納（Jared Kushner）「之前在白宮與我密切合作」。

這項人選符合川普的用人模式，他經常選擇與自己家族親近或對他抱持忠誠的富裕人士。房地產大亨、前律師查爾斯．庫許納是千萬富豪，他的兒子則在川普第1次任期間擔任高階顧問。

然而川普並未提及，老庫許納曾經服刑。他先前被判處兩年刑期，大部分時間是在聯邦監獄服刑。

現年70歲的查爾斯．庫許納在2004年承認逃稅、干擾證人和非法政治獻金等18項罪名。

川普已於2020年特赦查爾斯．庫許納。由於遭到定罪，有3個州撤銷了老庫許納的律師資格。

川普 美國大選

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