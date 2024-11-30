盼就職前敲定加薩走廊「停火協議」 美參議員曝川普堅定釋放人質

美國南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）接受Axios獨家採訪時表示，候任總統川普希望在2025年1月20日就職之前，看到巴勒斯坦加薩走廊的停火和人質協議。

Axios指出，達成加薩走廊協議是待退拜登總統在任最後2個月期間的最優先事項之一，但最近幾周缺乏任何明顯的進展，意味著此事可能落在川普的身上。而以色列官員相信，川普政府可能會對加薩走廊採取不同的做法，特別是在以哈戰爭「日後」將變成什麼樣的局面。

不過，經常與川普交談，並且就特別有關中東的外交政策提供建議的葛理漢表示，川普希望盡快達成釋放人質與結束戰爭的協議，最好在他就任之前，「川普比以往任何時候都更加堅定要釋放人質，並支持人質協議在內的停火，他希望現在就看到這個局面的發生」。

葛理漢表示，「我希望以色列和該區域的人知道，川普關注人質議題，他希望殺戮停止與戰鬥結束」，接著補充指出，「我希望川普總統與拜登政府將在政權交接期間共同努力，以釋放人質與達成停火」。

Axios報導，葛理漢是在11月二度出訪中東回國後接受採訪，此行則會晤了沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（MBS）和以色列總理內唐亞胡。葛拉漢聲稱，川普需要加薩走廊的協議，才能專注於該區域的關鍵外交政策目標，例如以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化，以及針對伊朗的區域聯盟。

此外，葛理漢也反對以國財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）等強硬分子提出的無限期占領加薩提議。

斯莫特里奇近日表示，隨著川普即將上任，以色列有機會「鼓勵自願移民」，這將大幅減少加薩的巴勒斯坦人口。但葛理漢指出，「我認為他應該和川普談談，聽聽他（川普）想要什麼。如果你沒有跟他談過，我不會替他講話」。

葛理漢接著指出，任何沙烏地阿拉伯和以色列的和平協議都將必須納入巴勒斯坦內容，「針對哈瑪斯的最保險政策不是以色列再次占領加薩，而是對巴勒斯坦社會改革，唯一能夠做到這件事的是阿拉伯國家，」

葛理漢也認為，由於川普勝選，該區域的外交會容易得多，原因是人們怕他，「如果你是個壞蛋，而且不怕川普，那麼你也是個笨蛋，壞蛋和笨蛋都撐不長久」。