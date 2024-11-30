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川普揚言課徵加墨25%關稅 傳杜魯多急抵佛州會川

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳加拿大總理杜魯多（圖右）已抵達美國佛州，稍晚將與川普會晤，預計討論關稅等問題。美聯社
傳加拿大總理杜魯多（圖右）已抵達美國佛州，稍晚將與川普會晤，預計討論關稅等問題。美聯社

美國總統當選人川普25日揚言，上任後要對墨西哥與加拿大進口美國的所有商品加徵25%關稅。路透報導，加拿大總理杜魯多已抵達美國佛州，稍晚將與川普會晤，預計討論關稅等問題。

加拿大環球郵報和CNN等引述消息來源報導，杜魯多將於當地時間29日晚上，與川普在海湖莊園共進晚餐，同行的亦包括加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）。

杜魯多的公開行程並未列出預定訪問佛州。杜魯多辦公室和川普代表都婉拒置評。

川普25日以非法移民和毒品氾濫為由宣布，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵25%關稅。

墨西哥、加拿大、中國以及主要產業團體警告，川普威脅對進口商品徵收高額關稅，將損害所有相關國家的經濟，導致通膨飆升並損害就業市場。

加拿大經濟受到的任何打擊都會加劇杜魯多困境，由於過去幾年經濟放緩和生活成本迅速飆升，導致杜魯多支持率下降。民調顯示，杜魯多領導的自由黨將於明年10月下旬大選輸給反對黨保守黨。

杜魯道本周承諾團結一致，應對川普的關稅威脅，並召集與加拿大10個省的省長舉行會議，討論與美關係。

川普 美國大選

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