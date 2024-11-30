對加、墨加徵關稅 拜登籲川普三思

美國總統拜登廿八日表明，希望總統當選人川普三思對親密鄰國加拿大及墨西哥輸美商品各課百分之廿五的高關稅。這是白宮啟動政權交接以來，拜登首次對川普政策表達疑慮。

川普廿五日以非法移民和芬太尼氾濫為由，揚言明年就任後將對所有中國大陸輸美商品加徵百分之十關稅，以及前述對加墨的新關稅稅率。

拜登廿八日在美國麻州與家人過感恩節假期時對記者說，此舉只會適得其反；美國被太平洋、大西洋和加墨這兩個友邦環繞，「我們最沒必要做的就是開始搞砸這些關係」。但他指出目前政權交接平穩，至於川普要做什麼、不做什麼，川普團隊應自有分寸。

墨西哥總統薛恩鮑姆廿八日則指稱，她廿七日跟川普通話時並未特別談到關稅，她有信心能避免墨美爆發關稅戰。她也已制定策略，在移民到墨美邊界前「照顧」他們；她與川普也同意兩國維持良好關係。墨西哥經濟部長厄伯拉特則提醒，據在墨西哥設廠的美國車商資料數據，川普對墨的關稅政策恐造成四十萬名美國勞工失業。

美聯社報導說，若川普新政府真對中加墨三國課如此高的關稅，這些稅的成本，將很可能以進口品漲價或企業獲利減少的形式，轉嫁給美國家庭、進口商和美國國內外的公司。

拜登另提到美中關係，他和中國大陸國家主席習近平已建立熱線，兩國軍方也可直接通訊。拜登表示，「有件事我很確定，習不想犯錯」；不是說習近平是美國最好的兄弟，而是他知道其中利害關係。