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影／川普馬斯克共度感恩節！嗨跳招牌歌逗樂川普 網友笑稱「新兒子」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
自從川普贏得11月5日的總統大選後，馬斯克幾乎與川普形影不離，好交情顯而易見。路透
自從川普贏得11月5日的總統大選後，馬斯克幾乎與川普形影不離，好交情顯而易見。路透

每日郵報報導，美國候任總統川普28日與家人在佛州豪宅歡度感恩節，科技富豪馬斯克也攜名模媽梅伊共襄盛舉，席間馬斯克不僅就坐在川普身旁，更高舉雙手附和爆紅的川普之舞，兩人如膠似漆的好感情讓網友直呼馬斯克簡直是「川普領養的新兒子」。

川普家族的大部分成員都現身感恩節派對，包含妻子梅蘭妮亞、次女蒂芬妮、次子艾瑞克與擔任共和黨全代會共同主席的二媳婦蕾拉。

馬斯克也帶著母親梅伊出席，他就坐在川普旁邊，而川普另一邊是小兒子巴倫。

根據社群流出影片，當現場響起川普造勢的愛用歌曲〈Y.M.C.A.〉時，川普一邊大聲呼喊，一邊高興地跟著打節奏。隨後他拍拍馬斯克肩膀，馬斯克便跟著音樂高舉雙手揮舞；川普開心地看向巴倫笑得樂不可支，巴倫則饒有趣味看著眼前的一切。

影片收到許多網友留言，一名川粉開玩笑稱，「我認為川普已經收養他」，還有人說「馬斯克入住海湖莊園」，也有人感覺馬斯克簡直像在自己家，留言「看起來他已經取代小川普的位置」。

自從川普贏得11月5日的總統大選後，馬斯克幾乎與川普形影不離，好交情顯而易見。

科技鉅子馬斯克也現身川普感恩節派對跟著音樂高舉雙手跳舞（左圖），川普見狀笑得樂不可支（右圖）。圖／取自IG@TheSonOfWalkley
科技鉅子馬斯克也現身川普感恩節派對跟著音樂高舉雙手跳舞（左圖），川普見狀笑得樂不可支（右圖）。圖／取自IG@TheSonOfWalkley

川普 美國大選

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