港人看川普重返白宮：盼延續「避風港」計劃

回顧川普在第一屆總統任期內，簽署過《香港人權與民主法案》，制裁多名中國官員，其中包括香港前行政長官林鄭月娥。今屆美國大選，川普宣布勝後，他曾表示會爭取釋放涉國安案件的《壹傳媒》創辦人黎智英。被問及對川普當選的看法，香港行政長官李家超回應指，希望美港互相尊重，避免以政治干擾影響特區司法和正常商業活動。

移民美國5年的港人Zoe（化名），現居紐約，是今屆大選的首投族，她把票投給川普，但她否認是川普支持者。她接受DW訪問時表示，紐約州向來是民主黨票倉，自己本身是傾向民主黨的，但過去幾年，拜登政府有不少政策很「離地」（脫離普羅大眾），所以想用選票來「懲罰」民主黨，她知道這樣做影響不到結果，但想向民主黨表達不滿。

她不滿拜登的移民政策影響生活日常，以紐約市為例，她指有一段日子，每日有幾輛巴士接載非法移民從德州到紐約、加州和華盛頓，移民局外排滿人龍，治安越來越差，當局因調配資源處理移民申請，削減經費，導致紐約市多間圖書館周日閉館。她又批評民主黨的經濟政策不清晰，「我不是真心100%支持川普，（只是）不想投民主黨。」

Zoe認為，即使川普執政，對香港的影響不會很大，因為川普始終是商人，有錢賺的話，他就會做，「我不相信他會加徵那麼高關稅」。對於川普上場會否實施影響香港人的政策，Zoe則認為：「這不是他的 priority（優先事項），現在最大priority是處理通膨和非法移民。」

港人憂DED計劃延長問題

Zoe住在紐約皇後區法拉盛（Flushing），即華人社區，根據她的觀察，紐約市唐人區對川普和賀錦麗的支持度是一半一半。她當年以綠卡身份入境美國，住滿五年再入籍，但她認識不少港人是透過「延期強制離境」（Deferred Enforced Departure，簡稱DED）臨時「避風港」措施，在美國居留和工作，她表示，以DED政策入境美國或受惠的人，都希望DED獲延長。

2021年8月5日，美國總統拜登頒布DED計劃，保障已身處美國的香港居民免於被驅逐出境，一般為18個月，符合一定資格的在美港人可繼續留美，並可在當地合法工作。中國外交部駐港公署曾發聲明，批評美方做法為外逃反中亂港分子提供「避風港」。

2023年1月，拜登於宣布延長24個月至2025年2月5日。如今美國政權將換人，透過DED居留美國的港人，也正面臨計劃會否延長的問題。

以DED計劃居留美國、28歲的Angee對DW表示，DED計劃並不是永久保證，不像綠卡持有者，她希望美國政府換屆前，拜登能提前延長DED計劃。儘管她認為川普上台後DED待遇還會繼續，但仍期望政府換屆後，可制定一個長期居案給香港人。

Angee引述報導，指川普對黎智英國安法案件十分關注，川普又提名對華鷹派參議員盧比奧（Marco Rubio）出任國務卿，「派盧比奧上場，他對香港事務熟悉，我期望有一個更完整的方案，會不會效仿「六四血卡」呢？很多人沒有BNO（英國國民（海外）護照），如果美國多一個法案，可以幫助已在美國的港人，以及打算去美國的人。」

有分析認為川普再次上台，勢必與中國角力，香港難免受影響。Angee則說，要離開香港的人，其實已經離開了，留下來的人，都預料到有一定風險，若美國對香港強硬，「其實很矛盾，這是你的家，但你知道這個家不是以前的家，當現在香港不是法治社會，香港和中國劃上等號時，我覺得美國政府有必要採取行動，否則，香港就變成一個漏洞。」

香港人對美國大選熱情已減

從事法律行業的LK（化名）目前居於香港，他留意到一般香港人對今屆美國大選沒有以往的關注。他對DW表示，2020年的時候，香港的政治有可能受到美國方面的影響，但《港區國安法》實施下，誰當選美國總統，對香港的前途似乎沒有太直接的影響。根據他的觀察，不少香港人偏向支持川普，「始終香港對於左派立場比較反感，亦記得川普上一屆對香港曾發表的言論，事實上，川普任內是推動最多制裁的。」

他也說，支持川普不是因為香港社會氣氛，主要因為有留意美國的政治新聞，「美國本土75%的人認為川普任內經濟比拜登任內好，經濟增長之餘，購房難度較低，通賬控制較好，也未有大量移民造成的問題。」

另一原因是民主黨太差，LK認為拜登執政下的美國外交，由阿富汗撤兵開始，然後無法阻止俄烏戰爭的爆發，對俄烏戰爭的發展形勢完全錯判，對中東局勢亦無法遏止，「我實在想不到拜登政府對於維持世界和平有任何成功的地方。」

回顧美國2016年大選，川普當選總統，LK稱，川普說話較口無遮攔，加上媒體渲染，造成狂人形象，但第一屆任期內，川普在經濟、邊境及外交都有顯著成功，相比歐巴馬（Barack Obama）執政的八年，雖然歐巴馬的形象正面，總是說正確的話，但實際上經濟就業、外交甚至醫保政策都不盡如人意，「相比好人，川普的強勢領導風格是現今美國以至世界需要的猛藥。」

LK非常留意今屆大選，他主要看美國媒體的開票，觀看YouTube頻道live stream的分析，也有留意社交平台X的帖文，他對選舉結果不感意外，但有點驚訝兩名總統候選人的差距如此大。

對於川普重返白宮後，將如何影響美國對香港政策，LK則說，華府對中國強硬相信是兩黨共識，他認為主要方向不會大變，但川普可能更靈活，更多語言藝術或偽術，不一定更強硬，「香港不算太大影響，但川普已打開口牌要港府放黎智英，香港政府可能會處於尷尬局面。」他又認為，川普上台後，中美關係繼續不好，而香港經濟暫時不會有明顯起色。

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