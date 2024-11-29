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路透評論員：台灣局勢在川普就職前升溫 北京秀武力迫新政府退縮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣桃園6月一面台灣國旗飄揚。路透
台灣桃園6月一面台灣國旗飄揚。路透

路透全球國防專欄評論員艾普斯（Peter Apps）分析，儘管俄烏局勢在川普當選後逐漸升級，中東地區還有以色列與伊朗的對峙衝突，但亞洲依然是美國五角大廈最關切的議題，而台灣局勢恐怕在川普明年1月20日宣誓就職前進一步升級。

川普月初當選後兩周內，美國國防部長奧斯丁便訪問澳洲與亞洲，傳達簡單明白的訊息：美國不會離棄區域盟友，這些盟友不只與華府、也會彼此強化合作，美國新舊政府交接期將是中國攻擊台灣的糟糕時機。

奧斯丁上周出訪澳洲北部達爾文（Darwin）時，澳洲國防部證實，日本部隊明年開始聯合澳洲，以及美國海軍陸戰隊在當地進行訓練，菲律賓部隊也將加入。同時五角大廈宣布，美國將在明年1月新總統就職期間部署3艘航空母艦在亞太地區，包括從中東調離1艘航艦，凸顯亞太地區日益重要地位。

艾普斯描述，近幾周美中緊張關係加劇，未來幾周也可能再升溫，尤其是川普宣誓就職前可能更升級。目前，這種摩擦看起來可能會保持在不導致流血衝突的狀態，但雙方毫無疑問是為了展示軍事實力和打大規模戰爭的能力。

美軍印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上周證實在機密兵推中成功防衛台灣，過程包含使用祕密的無人操作系統。巴帕羅表示，「我相信台灣可以從海陸空與水下有效防禦......美國對台政策並未有任何改變」。

更為激烈的態勢可能在未來幾天開始出現。艾普斯提到，台灣安全官員27日告訴路透，他們認為，隨著總統賴清德展開為期至12月6日結束的太平洋國家巡訪，北京可能會有意加強在台灣周邊的軍事活動。

一名台灣安全消息人士也表示，中國「希望在美國政府過渡期間畫定紅線並建立權威」，並擴大影響力。

少有人預期中國會立即對台灣發動攻擊，儘管美國部署3艘航艦是為了確保北京不敢輕舉妄動。更有可能的是，中國希望透過展示足夠武力，迫使即將上任的川普政府在支持台灣和鄰近的菲律賓問題上退縮。

川普 美國大選

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