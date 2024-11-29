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拜登忍不住 呼籲川普重新考慮加徵關稅

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登28日表示，希望總統當選人川普重新考慮對鄰國加墨加徵關稅，稱美國最不需要的就是搞砸這些關係。（美聯社），日期：2019-06-05，數位典藏序號：20190605000007477】
美國總統拜登28日表示，希望總統當選人川普重新考慮對鄰國加墨加徵關稅，稱美國最不需要的就是搞砸這些關係。（美聯社），日期：2019-06-05，數位典藏序號：20190605000007477】

美國總統拜登28日表示，希望總統當選人川普重新考慮對鄰國加墨加徵關稅，稱美國最不需要的就是搞砸這些關係；這是白宮啟動政權交接以來，拜登首次對川普的政策表達疑慮。

川普25日以非法移民和毒品氾濫為由宣布，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵25%關稅。

此言一出，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）分別與川普通話，加拿大稱會持續與美國新政府討論這些問題，墨西哥揚言對美加稅反制；中國大陸外交部回應指，鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）是美國的問題，還沒有習近平與川普通話的訊息。

28日感恩節當天，拜登走訪慰問麻州消防隊時，被問到關稅。

拜登表示，希望川普重新考慮對加墨的關稅手段，此舉只會適得其反；美國毗鄰太平洋、大西洋和加墨兩位盟友，最不該做的事就是搞砸這些關係。

至於中國大陸，拜登提到，很高興三位被中方關押的美國人獲釋返家。

拜登表示，美中有元首熱線，也有軍事通話，雙邊關係就現狀達到一定程度，「有件事情我很肯定，習不會想要犯錯，我說真的。」拜登說，他不是說習近平是美國最好的兄弟，而是習近平了解其中利害關係。

拜登稱政權交接平穩，對於川普要做什麼、不做什麼，他相信川普團隊會掂量，所以這還有待觀察；在感恩節時刻，他抱持希望，認為當前發生狀況需要一些妥協。

川普則在社群平台真實社群發文祝福大家感恩節快樂，「包含那些努力要摧毀我們的國家最終卻可悲地失敗，還會永遠失敗的極左瘋子」，美國大眾大力支持使美國再次偉大，美國將會再次受到尊重、富有成效、公平且強大；大家將史無前例地以身為美國人為傲。

川普 美國大選

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