川普與墨國總統通話 各說各話

墨西哥總統薛恩鮑姆和美國總統當選人川普27日通話，設法讓川普打消上任後對墨西哥開徵關稅的念頭。會後川普形容兩人對談富有成效，帶動披索匯率一度暴漲近2%；但薛恩鮑姆會後的回應卻顯示雙方對移民等關鍵議題仍有歧見，後續發展值得觀察。

川普在Truth Social平台表示，他和薛恩鮑姆「相談甚歡」、「富有成效」。川普表示，薛恩鮑姆已同意阻止經由墨西哥進入美國的移民，「即刻生效」。川普曾允諾明年1月上任時將解決移民「非法入侵」問題，他27日自稱在終結這個問題上取得進展。他還說，雙方還討論如何遏制非法毒品流入美國的措施。

墨西哥披索兌美元28日應聲上漲，漲幅一度達1.9%，之後收斂至1%左右，是除了俄羅斯盧布以外當天表現最強勁的主要貨幣。

薛恩鮑姆隨即回應，堅稱她已經向川普說明墨西哥目前因應移民問題的「全面策略」。她在社群平台X上表示：「多虧這個策略，移民大篷車隊在抵達邊境前就會先（在墨國境內）受到照顧」，「我們重申，墨西哥主張的不是關閉邊界，而是搭建政府與人民間的橋梁。」

川普本周揚言對墨西哥課徵25%關稅後，分析師隨即調降對墨西哥2025年的經濟預測，且外資將大幅減少投資。彭博經濟學家估算，如此高的關稅可能危及墨西哥近11%的國內生產毛額（GDP）。

穆迪將明年墨西哥經濟成長預測大幅調降至0.6%，這將成為2020年因疫情引發經濟衰退以來的最糟一年。分析師指出，影響主要反映在「貿易、投資和匯款方面，同時金融業也將因避險和波動性受到衝擊」。

威爾遜中心（Wilson Center）學者馬洛欽說：「即使只是關稅威脅，也對墨西哥的投資氛圍發出寒流警報。投資人對墨西哥，特別是製造業的投資意願將會減弱。」「墨西哥將不得不在貿易議程之外議題先發制人，才能讓美國願意坐下來談判。」

薛恩鮑姆27日稍早已揚言，若川普果真對墨西哥實施25%關稅，將採取報復措施。薛恩鮑姆政府也警告，川普此舉可能導致40萬個美國就業機會流失，並推升美國消費者物價。

然而，即使美墨最終達成協議，仍可能損害墨西哥原本預期會到來的投資。