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不滿川普勝選！莎朗史東轟美國「無知傲慢」 猛批：沒受過教育的人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國演員莎朗史東22日在第42屆都靈影展（TFF）開幕式上獲頒Stella della Mole終身成就獎。圖／歐新社
美國演員莎朗史東22日在第42屆都靈影展（TFF）開幕式上獲頒Stella della Mole終身成就獎。圖／歐新社

好萊塢影星莎朗史東日前赴義大利都靈影展領取終身成就獎，出席一場座談會時猛批「沒受過教育」的美國人，還說美國正處在「無知、傲慢的青春期」狀態。

今日美國報與綜藝27日報導，莎朗史東被問到國際終止婦女受暴日的看法後，發表了一系列有關美國政治狀態的爭議言論，並明顯提及候任總統川普，「我們必須停下，想想我們選了誰來執政。事實上，我們是否真的在選我們的政府，或者政府正在選擇自己」。

在今年大選支持副總統賀錦麗的莎朗史東接著說，「你們知道，義大利已經看過法西斯主義，義大利已經看過這些事情。你們這些人，你們理解發生了什麼事，你們之前已經看過這種情況」。

莎朗史東告訴聽眾，「我的國家正處在青春期，青春期非常傲慢，認為自己無所不知。青春期是天真、無知與傲慢，而我們正處在我們無知傲慢的青春期」，接著又說，「美國人不旅行，80%沒有護照，沒有受過教育，非常幼稚。我想說的是，我們能夠幫忙這些問題的唯一方法，就是幫助彼此」。

莎朗史東7月曾告訴每日郵報，如果川普勝選，就「考慮」在義大利買房，因為「這是我生平第一次看到有人以仇恨和壓迫為政綱競選公職」。

莎朗史東的看法呼應了同樣出席都靈影展的影星亞歷鮑德溫。亞歷鮑德溫表示，「美國人對於真實、到底發生了什麼事非常無知」，並指「包括氣候變遷，烏克蘭、以色列在內，任何你能想到的事情。世界上所有最大的話題， 美國人只有一點點的資訊需求」。

川普 美國大選

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