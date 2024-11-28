日產10月全球產量僅「這國」沒下滑 川普上任恐讓前景堪慮

日產汽車（Nissan）10月全球產量連續第五個月下滑，主因是大部分生產據點都轉為減產，但只有一個國家例外，那就是墨西哥。

路透報導，日產28日表示，10月全球產量年減6%至29萬848輛。美國和中國大陸產量都下滑15%，英國產量更下滑23%，日本也下滑4%。

不過，墨西哥產量卻逆勢增長12%至7萬382輛。這意味著日產上月生產的每四輛車，就有將近一輛是墨西哥製。

鑒於中國大陸和美國市場銷量下滑，日產本月稍早已宣布，計劃全球裁員9,000人和減少20%產能，以削減成本。

不過，隨著美國總統當選人川普本周表示，他將在1月上任後對墨西哥和加拿大課徵25%進口關稅，日產的墨西哥產量和改革努力前景堪慮。

日產社長內田誠在川普當選後不久表示，日產今年已從墨西哥出口約30萬輛車到美國，將密切關注川普的關稅計畫。

日產上月全球銷量連續下滑第七個月，雖然美國銷量反而出現7月來首次成長，增長13%。日產在墨西哥和加拿大的銷量也升高，但在中國大陸和歐洲卻出現雙位數跌幅，導致全球銷量下滑3%。